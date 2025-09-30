2025西藏文化藝術節 體驗獨特宗教文化樂舞

文化部主辦的2025西藏文化藝術節，今年邀請印度達蘭薩拉「西藏表演藝術學院」（Tibetan Institute of Performing Arts，TIPA）團隊來台演出，展現充滿感染力的西藏樂舞。

根據文化部蒙藏文化中心今天發布的新聞稿，西藏民間歌舞絢麗多彩，形式多樣，風格各異，素有「歌舞的海洋」美譽。

西藏表演藝術學院自1959年由第14世達賴喇嘛創立以來，致力保存西藏悠久豐厚的文化藝術，培育專業展演人才，傳承西藏各地的傳統歌曲、舞蹈、戲劇，引領世人體驗西藏文化魅力。

蒙藏文化中心主任高玉珍今天在記者會表示，「不用到達蘭薩拉，就能欣賞到西藏的歌舞」。

西藏表演藝術學院院長頓珠慈仁表示，「源遠流長－遇見達蘭薩拉」匯集西藏三區衛藏、安多、康區的歌舞、音樂及戲劇，展現西藏獨特的宗教與民俗文化，希望帶給台灣觀眾一場充滿西藏文化的藝術饗宴。

西藏表演藝術學院這次將帶來10餘首具有代表性的西藏傳統舞樂，「扎西雪巴」常於節慶及重要場合演出，「黑帽舞」以神聖儀式為眾人消災祈福，「諾布日」向雪山神靈傳達虔誠祈願，「多卓瓊」源於8世紀桑耶寺開光大典獻舞，還有融合熱情樂舞及妙趣說唱的「熱巴舞」及淨化祈福的「溫巴頓」等。

「源遠流長－遇見達蘭薩拉」巡演，將於30日及10月1日在台灣戲曲中心、10月4日在花蓮文化創意產業園區、10月6日在嘉義文化創意產業園區演出。