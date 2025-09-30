快訊

桃機獲評為全球最友善機場 日本成田、韓國濟州同列前十名

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場公司表示，桃機第3航廈北登機廊廳將於完工，盼以嶄新空間與智慧化設施，致力成為全球旅客心中「最友善、最便利」的國際航空樞紐。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司表示，桃機第3航廈北登機廊廳將於完工，盼以嶄新空間與智慧化設施，致力成為全球旅客心中「最友善、最便利」的國際航空樞紐。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場再受國際肯定，榮獲英國提供旅遊相關服務公司Airport Parking & Hotels（APH）評選為全球最友善的機場，以7萬1000條提及員工的Google評論為基礎，獲得73.6%的正面員工體驗評論居全球第一，成為全球旅客眼中最具親和力航空樞紐。

桃園國際機場公司表示，APH分析5月20日至8月31日此一區間內，超過7萬1000條Google評論，包括全球100個最繁忙機場以及英國23個最繁忙機場，利用52個與員工相關的正面關鍵字，例如友善、耐心、禮貌和專業，以英語撰寫評論為主要分析對象。

機場公司指出，分析結果中，桃機以73.6%的正面回饋拿下全球第1，第2名是73.3%的英國康沃爾紐基機場，第3名則是日本成田國際機場。其餘入選前10名的亞洲機場還有第8名的南韓濟洲國際機場以及第9名的杜拜國際機場。

機場公司說，近年持續推動智慧化升級與跨單位合作、完善硬體設施，更聚焦優化安檢通關流程與行李提領效率等服務細節，各候機空間更設有兒童遊戲區、健身房等，提供多元候機體驗，年底前第三航廈北登機廊廳完工，將以嶄新空間與智慧化設施，致力成為全球旅客心中「最友善、最便利」的國際航空樞紐。

