熱愛山林保育投身永續 森林護管員甄試49名即起開放報名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

熱愛大自然，想投身山林保育與自然資源管理的你，機會來了！農業部林業及自然保育署自即日起至10月30日受理「2026年森林護管員甄試」報名，歡迎具備高中以上學歷、熱愛山林工作的民眾加入山林護衛行列。

林業保育署表示，這次甄試預計錄取49名（另依各地區分署錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民），甄試日期為今年11月29日、30日。

林業保育署說明，森林護管員是山林治理與自然保育的第一線力量，工作內容含括森林資源調查、經營與保護；林地管理、植樹造林及撫育更新；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護、生物多樣性資源維護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護；綠色森林產業輔導與山村部落社區陪伴等，是不可或缺的山林守護者。這次應考資格為高中以上畢業不限科系，須具備良好體能及健康狀況，並領有普通重型機車駕照，能熟練騎乘125c.c.以上循環檔機車，以因應高山林野環境的勤務需求。

甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於11月29日（星期六）辦理，測驗科目為實地騎乘125c.c.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加11月30日（星期日）第二階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試。

林業保育署表示，這次錄取人員，每月薪酬自新台幣33,198元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至49,797元。另有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費。此外，依其工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費。

林業保育署補充，森林護管員的工作蘊含挑戰，也充滿成長與收穫，是結合職涯發展與山林保育的珍貴機會，有志報考民眾，即日起即可於林業保育署各出缺之地區分署官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論歷年考古題，可至林業保育署全球資訊網之「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。

勞工退休金 農業部 林業署

