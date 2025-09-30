快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

聽新聞
0:00 / 0:00

台北時裝週SS26 時尚跨界台劇打造文化共振

中央社／ 台北30日電
台北時裝週SS26將從10月16日至19日在松山文創園區舉行，今年更首度與金鐘入圍戲劇跨界合作，盼未來入圍三金的明星除選擇國外設計師服裝外，也有機會穿上國內設計師服飾走上紅毯與頒獎台，展現台灣設計力。（文化部提供）中央社
台北時裝週SS26將從10月16日至19日在松山文創園區舉行，今年更首度與金鐘入圍戲劇跨界合作，盼未來入圍三金的明星除選擇國外設計師服裝外，也有機會穿上國內設計師服飾走上紅毯與頒獎台，展現台灣設計力。（文化部提供）中央社

文化部主辦的「台北時裝週SS26」這季聚焦台灣戲劇熱潮，以「Fashion, Action!」為主題，融合影視敘事與服裝創作，打造跨界對話與文化共振。

文化部政務次長王時思今天在記者會上表示，台北時裝週SS26首度與金鐘獎入圍戲劇跨界合作，期盼未來不論是入圍金鐘獎、金馬獎或金曲獎的明星，除了選擇國外設計師的衣服外，也有機會穿上國內設計師的服裝走上紅毯與頒獎台，展現台灣設計力。

王時思表示，今年除了品牌秀之外，靜態展也將在大阪文化世博「We TAIWAN」展出的「2024年國家工藝成就獎」得主陳景林染織作品移師現場，透過色彩與生活的連結，讓生活裡面看見更多的時尚。

王時思表示，文化部對於推動台灣時尚產業有「時尚三箭」，包含第一箭「文化」，透過文學、漫畫、繪本、戲劇合作、電影等合作，讓文化內容成為時尚的底蘊；第二箭是「工藝」，以工藝來成就時尚中的細節與精緻美感；第三箭是「永續」，期許時尚在環境議題中扮演貢獻者，而非僅是消費者。

王時思強調，文化部會持續透過跨界整合與政策推動，讓台灣的時尚產業更健康、更壯大，並逐步建立完整的時尚生態系。

開幕秀由6名設計師攜手6部人氣台劇共創，包含DYCTEAM x「The Outlaw Doctor 化外之醫」、WEAVISM織本主義 x「人生清理員」、Dleetx「今夜一起為愛鼓掌」、NIKI YEH x「死了一個娛樂女記者之後」、oqLiq x「我們與惡的距離II」以及RAY CHU x「拜六禮拜」，展現影像敘事與服裝語彙的精彩交織。

根據文化部今天新聞資料，時裝週共計11場品牌秀，包含首度參與的01 WOOMIN；新銳品牌HANSENATELIER、HORSELAI、INMORIES、WEITZUYUAN；持續於台北時裝週發表作品的Daniel Wong、INFDARK、JennLee、Story Wear、Yentity，以及CHARINYEH等品牌輪番登場。

「台北時裝週SS26」將於10月16日至19日舉行，地點在松山文創園區。

設計師 文化部

延伸閱讀

小S入圍金鐘獎真實反應曝光！派翠克鬆口曝她回歸時間

《左撇子女孩》《女孩》闖入「釜山國際影展」多部臺灣作品亦入選影展各大單元

文策院攜手日本東販，推原創臺漫小說IP進軍日本、泰國

台劇多元議題沒人要看？ 網分析「變成套路了」引戲迷認同

相關新聞

遭北捷老婦逼讓座！男乘客隨身精品紙袋引熱議 網問：哪裡買？

台北捷運車廂近期已將博愛座改名為「優先席」，但日前仍發生長者逼讓座而引發肢體衝突，一名手持多袋物品及雨傘的白髮老婦，疑不...

北部高溫上看36度！熱帶性低氣壓周四生成 花東、屏東這2日慎防雷雨

明天各地為晴到多雲的好天氣，大台北高溫甚至上看36度，中央氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預計周四生...

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

YARIS CROSS列台灣新車安全評等下波曝光名單 明年再公布10款

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）迄今完成21款車型評等，今年第4季將公布4款車型，明年則預計再公布10款車型受測結果，...

不是補眠or喝咖啡！研究證實「1行為」能增強專注力 還能增肌

醫師張家銘指出，根據今年一篇整合分析研究顯示，1行為不僅能讓人感到清醒，肌肉在活動時還會分泌一類「肌肉分泌因子」...

地磁擾動增強「持續影響15小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，因行星際環境條件變化，台灣時間今日起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約15小時，這段期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。