台北時裝週SS26 時尚跨界台劇打造文化共振

由文化部主辦的「台北時裝週SS26」這季聚焦台灣戲劇熱潮，以「Fashion, Action!」為主題，融合影視敘事與服裝創作，打造跨界對話與文化共振。

文化部政務次長王時思今天在記者會上表示，台北時裝週SS26首度與金鐘獎入圍戲劇跨界合作，期盼未來不論是入圍金鐘獎、金馬獎或金曲獎的明星，除了選擇國外設計師的衣服外，也有機會穿上國內設計師的服裝走上紅毯與頒獎台，展現台灣設計力。

王時思表示，今年除了品牌秀之外，靜態展也將在大阪文化世博「We TAIWAN」展出的「2024年國家工藝成就獎」得主陳景林染織作品移師現場，透過色彩與生活的連結，讓生活裡面看見更多的時尚。

王時思表示，文化部對於推動台灣時尚產業有「時尚三箭」，包含第一箭「文化」，透過文學、漫畫、繪本、戲劇合作、電影等合作，讓文化內容成為時尚的底蘊；第二箭是「工藝」，以工藝來成就時尚中的細節與精緻美感；第三箭是「永續」，期許時尚在環境議題中扮演貢獻者，而非僅是消費者。

王時思強調，文化部會持續透過跨界整合與政策推動，讓台灣的時尚產業更健康、更壯大，並逐步建立完整的時尚生態系。

開幕秀由6名設計師攜手6部人氣台劇共創，包含DYCTEAM x「The Outlaw Doctor 化外之醫」、WEAVISM織本主義 x「人生清理員」、Dleetx「今夜一起為愛鼓掌」、NIKI YEH x「死了一個娛樂女記者之後」、oqLiq x「我們與惡的距離II」以及RAY CHU x「拜六禮拜」，展現影像敘事與服裝語彙的精彩交織。

根據文化部今天新聞資料，時裝週共計11場品牌秀，包含首度參與的01 WOOMIN；新銳品牌HANSENATELIER、HORSELAI、INMORIES、WEITZUYUAN；持續於台北時裝週發表作品的Daniel Wong、INFDARK、JennLee、Story Wear、Yentity，以及CHARINYEH等品牌輪番登場。

「台北時裝週SS26」將於10月16日至19日舉行，地點在松山文創園區。