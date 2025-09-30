教師節連假國道交通量增逾1成 肇事日均129件

交通部高速公路局今天表示，今年教師節連假平均交通量較去年同期（非連假）平均增加11%，每日平均肇事129件，增加7%；每日壅塞比例平均為1.2%，則較113年同期平均0.9%增加。

為期3天的教師節連假已於昨天結束，交通部高速公路局今天發布新聞稿公布教師節連假國道交通疏運成果。

高公局統計，連假期間國道全線雙向每日平均交通量為109.8百萬車公里（mvk），為平日年平均（92mvk）的1.2倍，較113年同期（非連假）平均99.2mvk增加11%。

高公局指出，連假每日平均肇事件數為129件，較113年同期平均（121件）增加7%；每日壅塞比例（每半小時行車時速低於40公里路段與時段占全日路段時段比例）介於0.8至1.6%，平均為1.2%，較113年同期平均0.9%增加。

高公局表示，這次教師節連假平均交通量及事故均較113年同期（非連假）增加，壅塞比例則略高，但因連續假期交通與事故特性皆與一般平假日不同，經評估相關疏導措施及行車安全宣導等作為仍發揮一定成效。

國5交通部分，高公局統計，雪隧連假每日平均通過量為7.3萬輛次，為平日年平均1.3倍，與113年同期（非連假）平均（5.9萬）增加24%。

高公局表示，國5南向尖峰日（第1、2日）實施石碇、坪林匝道封閉搭配精進式匝道儀控，南向平均壅塞比例為8%，較113年同期（4%）僅略增4%；國5北向尖峰日（第2、3日）下午1時至晚間6時實施高乘載管制，平均壅塞比例為20%，較113年同期（7%）增加13%。

高公局表示，這次教師節連假每日平均肇事件數為129件，較113年同期（非連假）平均121件增加7%，對國道車流造成一定影響，在與國道公路警察局攜手合作下，約平均20分鐘內即排除事故，有效降低事故對整體車流影響。

高公局統計，高速公路1968網站及App在這次連假增加雲端資源，維持系統穩定服務，提供用路人行程規劃參考，在連假期間全日瀏覽量最高為首日53.5萬次，為平日（37.6萬次）的1.2倍，顯示用路人已能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。

另外，為協助花蓮光復鄉水災復原工作，高公局表示，災後起即開放救災大型車輛申請通行雪山隧道，至教師節連假收假日止，共421輛車輛申請通行，並感謝駕駛禮讓救災車輛優先通行，後續高公局將持續協助救災通行國道事宜。