快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

北部高溫上看36度！熱帶性低氣壓周四生成 花東、屏東這2日慎防雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
太平洋高壓增強，明天各地為晴到多雲的好天氣，大台北高溫甚至上看36度。聯合報系資料照
太平洋高壓增強，明天各地為晴到多雲的好天氣，大台北高溫甚至上看36度。聯合報系資料照

明天各地為晴到多雲的好天氣，大台北高溫甚至上看36度，中央氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預計周四生成，周五、周六花東、屏東有局度短暫雷陣雨，中秋連假期間再回到穩定的天氣，僅恆春半島有零星短暫陣雨，民眾可安心賞月、烤肉。

林定宜說，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預計周四生成，周五、周六該熱帶性低氣旋經過呂宋島至南海時，受到其外圍雲系影響，台灣附近水氣增加；下周二台灣東方海面至琉球海面為大低壓帶，中秋節連假後是否有熱帶擾動發展還須持續觀察。

針對未來1周天氣，林定宜指出，周四前（2日）太平洋高壓較強，明、後（1、2日）2天水氣較少，午後南部、其他山區有零星雷陣雨。

周五、周六（3、4日）熱帶性低氣壓或颱風經過呂宋島至南海期間，受到其外圍雲系影響，台灣附近水氣增較，花東、屏東有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區也有零星短暫雷陣雨；周六午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一（5、6日）太平洋高壓再增強，天氣轉為穩定，各地晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二（7日）台灣東方海面至琉球海面為大低壓帶，環境風場轉為偏東風到東北風，東半部、恆春半島不定時有局部短陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中南部、其他山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜表示，明、後水氣較少，沒降雨的時候感受依然炎熱，西半部高溫約33至35度，東半部29至31度，尤其大台北地區高溫甚至上看36度。

高溫 恆春

延伸閱讀

「鏟子超人」注意！連假後開工高溫36度 這日2地水氣增

明高溫上看36度 周六熱帶擾動「花東、恆春水氣增」災民志工須慎防

高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

相關新聞

遭北捷老婦逼讓座！男乘客隨身精品紙袋引熱議 網問：哪裡買？

台北捷運車廂近期已將博愛座改名為「優先席」，但日前仍發生長者逼讓座而引發肢體衝突，一名手持多袋物品及雨傘的白髮老婦，疑不...

北部高溫上看36度！熱帶性低氣壓周四生成 花東、屏東這2日慎防雷雨

明天各地為晴到多雲的好天氣，大台北高溫甚至上看36度，中央氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預計周四生...

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

YARIS CROSS列台灣新車安全評等下波曝光名單 明年再公布10款

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）迄今完成21款車型評等，今年第4季將公布4款車型，明年則預計再公布10款車型受測結果，...

不是補眠or喝咖啡！研究證實「1行為」能增強專注力 還能增肌

醫師張家銘指出，根據今年一篇整合分析研究顯示，1行為不僅能讓人感到清醒，肌肉在活動時還會分泌一類「肌肉分泌因子」...

地磁擾動增強「持續影響15小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，因行星際環境條件變化，台灣時間今日起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約15小時，這段期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。