北部高溫上看36度！熱帶性低氣壓周四生成 花東、屏東這2日慎防雷雨
明天各地為晴到多雲的好天氣，大台北高溫甚至上看36度，中央氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預計周四生成，周五、周六花東、屏東有局度短暫雷陣雨，中秋連假期間再回到穩定的天氣，僅恆春半島有零星短暫陣雨，民眾可安心賞月、烤肉。
林定宜說，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓預計周四生成，周五、周六該熱帶性低氣旋經過呂宋島至南海時，受到其外圍雲系影響，台灣附近水氣增加；下周二台灣東方海面至琉球海面為大低壓帶，中秋節連假後是否有熱帶擾動發展還須持續觀察。
針對未來1周天氣，林定宜指出，周四前（2日）太平洋高壓較強，明、後（1、2日）2天水氣較少，午後南部、其他山區有零星雷陣雨。
周五、周六（3、4日）熱帶性低氣壓或颱風經過呂宋島至南海期間，受到其外圍雲系影響，台灣附近水氣增較，花東、屏東有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區也有零星短暫雷陣雨；周六午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。
周日、下周一（5、6日）太平洋高壓再增強，天氣轉為穩定，各地晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。
下周二（7日）台灣東方海面至琉球海面為大低壓帶，環境風場轉為偏東風到東北風，東半部、恆春半島不定時有局部短陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中南部、其他山區有局部短暫陣雨。
溫度部分，林定宜表示，明、後水氣較少，沒降雨的時候感受依然炎熱，西半部高溫約33至35度，東半部29至31度，尤其大台北地區高溫甚至上看36度。
