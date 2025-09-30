快訊

老婦堅持坐北捷博愛座反被踹引發討論 學者：增加位子年輕人也不敢坐

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾踹向老婦人右手的提袋。圖／擷取自網路
民眾踹向老婦人右手的提袋。圖／擷取自網路

台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在優先席的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳，老婦往後跌到後面的椅子。學者認為，優先席位子增加，也可能造成浪費，年輕人看到也不會坐。

今影片爆出後，上班族鄭先生認為，優先席是給有需要的人，並非是只給長輩，他認為若是爭議不斷，廢除優先席也不是不行，有些人即便坐一般位子，還是會禮讓給有需要的人。

通勤族黃小姐表示，優先席可保留，有時自己身體不舒服或是生理期，也會去找優先席坐著，且對孕婦族群來說也是個選擇。

老盟秘書長張淑卿表示，肯定是要有優先席，不希望因為個案的關係來決定存廢，這是單獨個案可能因身心因素，對於位子的固著性，對環境適應問題有限制需要被關心，造成跟社會與衝突，這需要專業人員去關心長輩。真的有需要的長輩可能會搭計程車或是復康巴士，未必都是選擇搭大眾運輸，而對於年輕人若有生病或受傷，或是孕婦，也會有優先席需求。

張淑卿表示，優先席有一定配套，這是政府該去思考，她指出不論是台鐵或高鐵，都沒有指定優先席，除非是輪椅族，這樣看相關通勤需求，假設提高到五分之一或是四分之一，年輕人看到優先席就不會坐，也會造成浪費。

淡江大學運管系教授張勝雄表示，台灣已步入高齡化社會，車內同時可能有多位長輩上車，優先席數量有限，難道要這些長輩競爭「誰年紀大才能有位子坐」嗎？這是僧多粥少的狀況，政府應該要正視相關問題。

