不是補眠or喝咖啡！研究證實「1行為」能增強專注力 還能增肌

醫師張家銘指出，根據今年一篇整合分析研究顯示，簡單的運動如快走半小時，不僅能讓人感到清醒，肌肉在活動時還會分泌一類「肌肉分泌因子」，透過血液進入大腦後，有助於神經細胞活化與連結，進而提升記憶力、專注力與反應速度。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書發文指出，2025年刊登於《Neuroscience and Biobehavioral Reviews》的整合分析發現，運動時肌肉會分泌「肌肉分泌因子」，經由血液進入大腦後，能活化並連結神經細胞，進一步強化記憶力、專注力與反應速度。其中最受矚目的物質是「腦源性神經營養因子」（BDNF），不僅能維持腦細胞健康，還有助延緩大腦老化。

張家銘進一步說明，研究顯示，規律進行中等強度運動即可帶來顯著效益，例如快走、慢跑、游泳或騎腳踏車等，每次持續約30分鐘、每週進行3到5次，就能有效提升大腦的整體認知功能。特別是在記憶力、專注度以及反應速度方面，均能有明顯改善。他也強調，這類運動門檻不高，適合大多數人持之以恆，對維持大腦健康與延緩退化都有正面影響。

張家銘也建議，日常生活中可從簡單且有趣的運動著手，以下三種方式特別推薦：

1.快走＋肌力小訓練：例如穿上運動鞋到公園快走30分鐘，返家後再進行深蹲、伏地挺身等基礎肌力運動，既簡單、好入門，又非常有效。 2.加入多元動作：像是瑜伽、太極或健康操，這類兼顧平衡與柔軟度的運動，被研究證實能特別促進腦源性神經營養因子（BDNF）的分泌。 3.選擇讓自己快樂的活動：唯有愉快才能長久，無論是與朋友跳舞、健行、打桌球，甚至邊餵鴿子邊散步，都能成為維持運動習慣的好方法。

