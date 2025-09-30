化痰藥「氣舒痰」停供 健保署：有替代藥使用

化痰藥「氣舒痰」暫停供應台灣市場，由於這是臨床常用的化痰藥水，引起關注，健保署今天回應，這是一款已在多國下架老藥，國內有替代藥品可使用。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎今天以文字向媒體說明，化痰藥「氣舒痰」由於價格因素，原廠已暫停提供台灣市場，目前庫存僅供應合約醫院，非合約醫療院所已停止供應，「不是印尼廠不做，是藥價太低退出台灣市場」，呼籲健保藥價也必須要有韌性健保給付。

針對氣舒痰供應不穩，衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組組長黃育文表示，氣舒痰2mg/mL口服液劑供應問題，經洽詢廠商獲得回覆，這款藥物為國際上市60年的老藥，已有眾多學名藥及相同治療用途藥品競爭，已在多國下市，委託印尼製造廠的合約終止。

後續原廠正洽詢新製造廠生產，黃育文說，目前健保收載的12項不同成分的ambroxol口服液劑可為部分替代；另外，針對於小小孩，尤其是12公斤以下者或重症兒童，可能因感染休克等原因，腸胃吸收不好，經洽相關醫學會，可評估以化痰藥物fluimucil替代使用。

「目前市場上這個成份液劑，只有這一家」，沈采穎說，氣舒痰液可用於化痰，其中成分有Bromhexine，可減少痰液黏稠度和活化呼吸道纖毛上皮細胞，加強痰液的清除，促進排痰和緩解咳嗽。

氣舒痰液是對於肺炎、慢性阻塞性肺病的病人，她說，可能因為感染或長期發炎，痰液位於深部，相當不容易咳出，甚至是氣管內管插管中無法自力清除的病人，物理性的清除技術，如抽痰、拍痰，配合藥物輔助化痰是相當重要的。