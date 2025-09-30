快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

聽新聞
0:00 / 0:00

地磁擾動增強「持續影響15小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣時間今日起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約15小時，這段期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置恐出現假警報。圖／中央氣象署提供
台灣時間今日起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約15小時，這段期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置恐出現假警報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今發布太空天氣警示訊息，因行星際環境條件變化，台灣時間今日起，地磁擾動明顯增強，並持續影響約15小時，這段期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置恐出現假警報。

氣象署今下午2時30分發布太空天氣警示訊息，太空天氣作業辦公室表示，因行星際磁場長時間轉為南向，於台灣時間9月30日早上8時起影響近地太空環境，預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

太空天氣作業辦公室指出，地磁擾動影響期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

電力系統部分，部分保護裝置恐會出現假警報，需要進行電壓修正；另外，太空飛行器操作系統在人造衛星上的部分裝置可能有電荷累積現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

氣象署提醒，未來近地太空環境為不穩定，且受活躍區短暫變化影響，日側地區高頻通訊及衛星定位服務使用者要多加留意。

衛星導航 太空

延伸閱讀

父親劉書勝一生服務台電 劉文雄接棒培育電力生力軍

通霄電廠4號舊機組煙囪今晚順利「放倒」 逾30年發電任務功成身退

穩定發電、維護生態 台電明潭水庫放流萬尾魚苗

影／川普空軍一號遇客機貼近！航管怒飆客機機師 大吼「別再滑iPad」

相關新聞

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

化痰藥「氣舒痰」停供 健保署：有替代藥使用

化痰藥「氣舒痰」暫停供應台灣市場，由於這是臨床常用的化痰藥水，引起關注，健保署今天回應，這是一款已在多國下架老藥，國內有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。