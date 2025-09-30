快訊

抗癌治療再升級！健保10月起給付10款新藥 逾2000病友受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
癌症已連續43年位居國人十大死因，癌友治療刻不容緩。衛福部健保署10月1日起，將給付多項癌症用藥，預計有10款新藥，將新增暫時性支付或擴大適用對象，受益對象有血癌、肺癌、幼年型慢性關節炎等，超過2000人受惠。

健保署表示，10月起暫予支付含「amivantamab」成分藥品，受益對象是與carboplatin及pemetrexed併用於帶有EGFRexon20插入突變的局部晚期，或轉移性非小細胞肺癌成人病人第一線治療。臨床試驗顯示，使用這款藥物的無惡化存活及客觀反應率，皆較現行治療化療的療效明確；針對治療人數，預估第1年至第5年約99至144人，預估藥費約新台幣3.19億元至4.63億元。

另，針對FLT3-ITD突變陽性的急性骨髓性白血病（AML）成人病人，健保署10月起暫予支付含成分藥品Vanflyta F.C. Tablets，共2項目藥品，預估第1年至第5年治療人數約88人至123人，預估藥費約0.34億元至1.25億元。

10月健保給付乳癌新藥方面，公告修訂含sacituzumab govitecan成分藥品，如Trodelvy給付規定，受益對象是患有無法切除的局部晚期或轉移性的荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌成年病人。試驗結果顯示，此款藥品較化療組具有較長的無惡化存活期中位數，且荷爾蒙受體陽性乳癌病人具臨床用藥需求急迫性，盼接軌國際治療指引，預估治療人數第1年至第5年約761至686人，預估藥費約8.65億元至7.79億元。

10月起健保給付新制也提供13歲以上且體重40公斤以上陣發性夜間血紅素尿症（PNH）病人臨床用藥新選擇，公告暫予支付含crovalimab成分藥品，為治療PNH的新成分罕藥，以皮下注射給藥，預估40至64人受惠，預估藥費約3.34億至4.64億元。

針對中高風險骨髓纖維化合併中至重度貧血，且不適用JAK抑制劑與幹細胞移植的成年病人，健保自10月起給付含momelotinib成分藥品，健保署說明，依據第3期臨床試驗證實可減少病人對輸血的依賴，預估263至457人受惠，預估藥費約2.48億元至4.30億元。

對2歲以上具有活動性多關節幼年型慢性關節炎病人，健保10月起給付含tofacitinib成分藥品，健保署表示，目前健保給付治療兒童特發性關節炎多為注射劑，盼增加口服錠劑選項，可減緩排斥針劑的病人或家庭壓力及焦慮，預估13至26人受惠，挹注藥費約363萬元至719萬元。

