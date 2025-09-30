桃園機場奪冠！全球最友善機場排名第一 英、日機場緊追在後

快訊

中央社／ 桃園機場30日電
桃園機場公司說，機場公司近年持續推動智慧化升級與跨單位合作，不僅完善硬體設施，更聚焦服務細節。聯合報系資料照。
英國提供旅遊相關服務公司（APH）評選全球最友善機場，桃園國際機場以73.6%的正面員工體驗評論居全球第1，英國康沃爾紐基機場、日本成田國際機場分居2、3名。

桃園國際機場公司今天表示，英國提供旅遊相關服務公司Airport Parking & Hotels（APH）評選出全球最友善的機場，過程分析超過 7萬1000 條提及員工的Google評論，包括全球100個最繁忙機場以及英國23個最繁忙機場。利用52個與員工相關的正面關鍵字，例如友善、耐心、禮貌和專業，評論日期為5月20日至8月底，以英語撰寫評論為主要分析對象。

桃園機場公司指出，經過評選，桃園國際機場以73.6%的正面回饋拿下全球第1，至於第2名、第3名，分別為正面回饋73.3%的英國康沃爾紐基機場，以及73.1%正面回饋的日本成田國際機場，亞洲機場進榜前10名還有第8名的南韓濟州國際機場以及第9名的杜拜國際機場。

桃園機場公司說，這是3萬5000名機場服務大聯盟員工共同努力的成果，機場公司近年持續推動智慧化升級與跨單位合作，不僅完善硬體設施，更聚焦服務細節。

桃機公司指出，像是優化安檢通關流程與行李提領效率，各候機空間更設有兒童遊戲區、健身房等，提供多元候機體驗，年底前第三航廈北登機廊廳完工，將以嶄新空間與智慧化設施，致力成為全球旅客心中「最友善、最便利」的國際航空樞紐。

