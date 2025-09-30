台中人一返鄉就全身過敏 中醫師揭露：不只是環境問題
許多在外地工作或求學的民眾，每次返鄉探親後，總會遭遇打噴嚏、流鼻水、皮膚起疹子等的過敏症狀，甚至嚴重鼻塞到無法入睡；光田綜合醫院中醫師郭彥碁指出，返鄉過敏頻發作這些症狀，並非單純的環境變化所致，更與個人體質密切相關，經調理後已逐漸康復。
35歲的李姓上班族在台中工作，每逢假期返回南部老家就開始出現過敏症狀，患者表示，不僅連續打噴嚏、鼻水流不停，夜間還因嚴重鼻塞難以入眠，有時連帶異位性皮膚炎也跟著復發，皮膚搔癢、紅疹叢生。患者起初並不在意，甚至以為是環境適應不良或塵蟎過多，嘗試更換寢具、徹底清掃環境，但都無法改善。
直到近日求診光田綜合醫院中醫部，醫師郭彥碁透過中醫AI醫學儀器檢測，發現患者是肺氣虛弱，導致身體抵抗力下降，使得環境轉換時過敏症狀特別明顯；透過儀器檢測，讓李先生同步掌握身體九大系統的經絡狀態，更清楚了解自己的體質狀況。
郭彥碁表示，中醫講究辨證施治，內外兼顧，對於李姓患者的症狀包括皮膚紅疹搔癢、鼻水鼻塞、眼睛搔癢等典型過敏表現，屬於「外感風邪、內有蘊熱」的證型。治療上採用桂枝湯加減方，以祛風解表、清裡熱，同時增強身體抵抗力，飲食調整應多攝取富含維生素C、E的蔬果，以及含Omega-3脂肪酸的食物，幫助抗發炎並增強免疫力；避免冰冷、辛辣及油炸食物，以免加重過敏症狀。
此外，郭醫師也建議患者可輔以穴位按摩，每次按壓5至10秒，例如合谷穴（手背虎口凹陷處）、迎香穴（鼻翼外緣旁、法令紋凹陷處），均有助舒緩過敏症狀、改善鼻塞與流涕問題；同時提醒患者即使症狀緩解，仍需持續觀察與調理，因為過敏體質容易受外界環境或飲食影響而反覆發作。規律作息、充足睡眠、飲食均衡，以及遠離過敏原，都是減少症狀復發、維持健康的重要關鍵。
