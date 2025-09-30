新光保全勇奪亞太傑出企業大獎 董事長吳昕東獲頒卓越企業領袖獎

亞洲企業商會（Enterprise Asia）2025年「亞太傑出企業獎（APEA）」評選結果揭曉，新光保全首度參獎即脫穎而出，奪下「卓越企業獎」，董事長吳昕東更獲頒「卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）」，展現企業在創新研發與永續治理的卓越實力，獲得國際高度肯定。

「亞太傑出企業獎」自2007年創立以來，被譽為亞太區企業界的重要指標獎項，每年表彰在經營、創新與社會責任等領域表現突出的企業與領導人，目前已涵蓋16國，累計逾2,000家企業與領袖獲獎。今年新光保全一舉囊括「卓越企業獎」與「卓越企業領袖獎」2項大獎，格外引人注目。

新光保全深耕產業45年，近年積極推動AI應用、數位化轉型及智慧防護服務，並同步落實永續治理。董事長吳昕東表示，此次獲獎正逢公司45周年，別具意義。他感謝董事會支持與員工努力，並強調公司將持續以「安全韌性」為核心，打造智慧防護網，敏捷回應市場需求，鞏固在智慧安全與公共安全領域的領導地位。

除了專注技術創新，新光保全也致力於推廣公共安全教育。自2007年起已舉辦超過3,000場「安心教室」安全教育課程，普及AED、CPR與火災逃生知識，提升全民安全意識。公司同時將永續理念與聯合國永續發展目標（SDGs）緊密結合，涵蓋環境守護、社會共融與誠信治理，落實企業責任。