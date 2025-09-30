YARIS CROSS列台灣新車安全評等下波曝光名單 明年再公布10款

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）迄今完成21款車型評等，今年第4季將公布4款車型，明年則預計再公布10款車型受測結果，車安中心表示，交通部已核定新增指定2家國外TNCAP檢測機構，擴大業者自費選擇可能性，另10月28日也將公布TNCAP第二版規章，融入保護弱勢用路人及盲點輔助系統，盼降低道路傷亡。

TNCAP自2023年至今年9月共累計完成21款車型評等，五顆星有12車型、四顆星有4車型、三顆星有4車型、零顆星則有1車型。

針對今年第四季受評車型，TNCAP預告，公費部分包含HYUNDAI CUSTIN及HYUNDAI TUCSON L，業者自費有TOYOTA YARIS CROSS與LUXGEN n7。

車安中心指出，今年8月交通部新增指定2家國外TNCAP檢測機構，分別為西班牙IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.，以及美國Calspan, LLC，盼藉此深化與國際接軌，透過雙方合作交流，讓TNCAP持續朝國際化邁進，並鼓勵車輛業者主動申請評等，自行尋找國內外檢測機構執行試驗，持續增加TNCAP評等車型數量，揭露更多客觀的車輛安全資訊供國人參考。

針對2026年第二版TNCAP受評車型清單，車安中心表示，共有公費8車型與自費2車型，包含第一季的TESLA MODELY、CMC ZINGER；第二季的MERCEDES-BENZ GLC-CLASS、KIA SPORTAGE；第三季的VOLVO XC40、MG ZS；第四季的LEXUS UX、VOLKSWAGEN GOLF、LUXGEN n7、MAZDA CX-5。

車安中心表示，TNCAP第一版制度運作迄今執行約有3年，為持續發展我國TNCAP制度接軌國際NCAP評等標準，並推動具有在地化特色評等項目。

車安中心透露，明年第1季起將公布各車型第二版星級評等結果，亮點包括「盲點輔助系統」與「緊急煞車輔助系統（自行車騎士保護）」，規畫今年10月28日舉辦「台灣新車安全評等第二版見證活動」，盼各界能持續支持TNCAP制度，督促車輛業者開發生產或進口導入更具安全性能的車輛，提升國內道路交通安全，進而達成降低道路事故傷亡的目標。