聽新聞
0:00 / 0:00
南橫台東道路今天搶通 下馬至新武路段1天開放6個時段通行
台20線南橫公路東段交通受阻多日，海端鄉霧鹿、利稻及下馬三部落一度成孤島，189K+800海端鄉新武路段的路基嚴重流失，經公路局人員連日搶修下，今天下午3點已經搶通車行便道，但為配合185K下馬至190K新武路段災害修整施工，明日起採取管制通行，一天只有六個時段可通行，民眾須注意開放時間。
受樺加沙颱風影響，南橫東段道路多處受創，最嚴重之處為海端鄉台20線189K+800（霧谷橋路段）路基流失60公尺，關山工務段增加人員及機具搶修，今日下午3時搶通車行便道，恢復車輛通行。
關山工務段指出，另為辦理台20線185K下馬至190K新武路段沿線災害路段修整施工，10月1日起，每日上午5時至晚上9時管制通行。
滾動調整開放通行時間為上午5時至8時、上午10時至10時15分、中午12時至12時15分、下午2時至2時15分、下午4時至4時15分及晚上6時至9時，。
