世界級大師馬歇爾遇見亞洲最大管風琴 衛武營音樂節明天揭幕

高雄衛武營管風琴音樂節年度盛事，今年在陳啟川先生文教基金會與瑞儀光電支持下，邀來英國當代管風琴巨擘韋恩・馬歇爾擔任音樂總監，將以「月亮的陰晴圓缺」為題策劃3場音樂會，從人聲與琴音的低語，到交響樂團的磅礡合鳴，再到大師獨奏的極致展現，引領觀眾將沉浸於亞洲最大管風琴的萬千音色。

衛武營音樂廳擁有卓越音場設計和亞洲最大管風琴，每年舉辦音樂節邀請國際頂尖大師演出和製作專屬專輯，並多次入圍傳藝金曲獎，已成國內聆賞管風琴演出的首選舞台。

藝術總監簡文彬指出，管風琴是引領西方音樂發展的重要樂器之一，衛武營推動音樂節目的在於透過當代大師規劃，從經典到現代曲目，讓觀眾感受龐大音樂能量。

他強調，韋恩・馬歇爾不僅是管風琴家，更是傑出的指揮家與鋼琴家，期待他全方位的視角，為今年注入活力與深度，讓觀眾透過管風琴與人聲、樂團的對話，體驗音色勾勒出的宇宙萬象，

馬歇爾表示，首次造訪衛武營，Johannes Klais Orgelbau是國際知名製琴廠，沒想到在這打造了如此傑出的管風琴，衛武營的音樂廳設計非常讓人驚艷，在英國都未曾見過，笑說「真想把它帶回倫敦」。

馬歇爾身兼管風琴家、鋼琴家、指揮與作曲家，曲目橫跨古典至爵士，尤擅即興與音色掌控。此次音樂節，他以「月亮」串聯3場演出，此外也將在衛武營音樂廳錄製管風琴專輯，為他與亞洲最大管風琴的相遇留下紀錄，專輯預計明年發行。