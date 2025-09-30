醫院不當關床反釀急診壅塞 衛福部：占床率異常擬不給三班護病比獎勵

明年健保總額成長較今年新增600億餘元，衛福部部長石崇良日前指，其中50億將用於提升護理薪資。為實質獎勵護理師，達到人力回流目標，衛福部照護司長蔡淑鳳說，未來政策將採「獎勵與床位連動」。照護司規畫，三班護病比獎勵需視醫院開床比率而定，若醫院利用關床提高護病比，將無法獲得獎勵。

衛福部照護司副司長陳青梅說，現行三班護病比獎勵標準，除護病比數字達標，也已納入護理人力消長作為指標，但實際執行時，發現部分醫院為達護病比目標、獲得達標獎金，因護理人力不足，索性關閉部分病床，提高護病比，導致醫院收治病人減少，反而釀成急診壅塞，與政策出發點背道而馳。

為杜絕前述情況，衛福部照護司研擬，達標獎金發放與否，需考量醫院「是否維持占床率」。陳青梅舉例，若一家醫院平時占床率落在8成上下，卻因占床率突然下降至6成，達到三班護病比數字要求，也無法獲得獎勵，盼藉此預防醫院為求達標，不當調整床位美化數字，要求醫院至少維持平日量能，至於合理占床率如何訂定，目前仍在研議中，日後將對外公告。

新光醫院副院長洪子仁說，護理師人力不足已釀疫後急診壅塞，盼透過政策力道，讓護理人力缺口補足，病床恢復開床，醫療機構因健保成長率提升，財務韌性提高，應持續位護理人力加薪，目前個別醫院總額中，已納入住院人數、住院人日、護理人數、疾病嚴重度等指標，決定隔年小總額成長幅度，未來若新增指標，讓符合護病比醫院獲得較高總額成長率，有助鼓勵醫院招募護理人員。

陳青梅說，現行12項護理政策相關獎勵，包括三班護病比達標獎金、輪值夜班津貼等，是由衛福部照護司公務預算支應，健保部分則是調升急診觀察床等給付點數，未來健保增加預算，是否挹注經費用於相關獎勵，目前仍不確定。另，護病比入法政策方向未變，衛福部持續監測三班護病比達標情況，目前部分醫院夜班仍無法達標，因此尚無法立刻入法。