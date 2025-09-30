瘧疾境外移入創19年新高 外籍男抵台3天就發燒、腹痛還住院一周

衛福部疾管署今公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為30多歲外國籍男性，其主要居住地為埃及，今年9月上旬至東非衣索比亞旅遊，9月中旬入境台灣後3天出現發燒、腸胃不適等症狀，4日後因發燒症狀持續，後續並伴隨腹痛、關節痛等症狀，至醫院就醫，並轉收住加護病房，經通報檢驗確認感染惡性瘧，衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男子於9月中旬入境台灣訪友，3天後出現發燒及腸胃不適，曾至診所就醫，但症狀持續，並伴隨肌肉痠痛、關節痛。發病第4天再度就醫時，醫師觀察到患者有黃疸及頭痛症狀，檢驗發現肝功能指數上升、血球反應低下，並在血液樣本中發現瘧原蟲。經PCR檢測確認為惡性瘧疾感染，隨即收治住院並投予抗瘧疾藥物。

林詠青說，經過一周多治療，患者症狀明顯改善，已於9月下旬康復出院。提醒民眾，瘧疾在台灣屬於境外移入個案，民眾若前往非洲、東南亞等流行地區，應做好防蚊措施並依醫囑使用預防性藥物，以降低感染風險。

疾管署監測資料顯示，今年截至9月29日累計21例境外移入個案，為近19年同期最高，年齡介於10多歲至60多歲，以非洲國家占14例為主，其餘分別為亞洲5例及大洋洲2例，其中感染惡性瘧15例，感染間日瘧5例及諾氏瘧原蟲1例。另統計近19年我國通報確診瘧疾人數累計208例病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲的不同，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，或甚至死亡。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用普來馬奎寧錠劑做根除治療，以避免復發。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，盡量安排住在有紗門紗窗的房舍。

返國後如出現疑似症狀應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。相關資訊請至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。