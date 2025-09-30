補足百億拚永續 病團籲癌症新藥基金法制化

快訊

中央社／ 台北30日電
台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長。記者邱德祥／攝影
癌症新藥基金開啟暫時性支付新紀元，縮短癌症病人等待新藥救命時間，台灣癌症基金會今天呼籲，兌現補足到百億元以上承諾之餘，主管機關應促進法制化，以利專款財源永續

台灣健保資源有限，癌症病患買不起自費新藥成常態，病友團體近年倡議，應盡速以公務預算成立新藥基金，避免新藥納健保平均需苦等787天。衛福部在去年起，先從總額專款新台幣24.29億元為暫時性支付；今年起公務預算再挹注，脫鉤健保，規劃3年內將金額拉至百億元。

台灣癌症基金會今天在記者會公布專款預估支用情形，據統計，今年截至目前，癌症新藥基金已收載11項癌症新藥，分別治療包括肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤、神經纖維瘤等，預估受惠人數超過3300人，平均每名癌友1年可減輕逾百萬元經濟負擔。

因百億癌症新藥基金願景，開啟暫時性支付新紀元，有效加速癌症病人取得救命新藥的時間。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥基金必須穩定，癌友才能不再被迫放棄治療，因此提出「賦予法律位階」、「強化病友參與」、「確保財源永續」3大方向，支持永續癌症新藥基金。

蔡麗娟表示，現行以行政預算暫行運作，欠缺法源、缺乏長期穩定性，主張將癌症新藥基金明文納入「癌症防治法」，避免年度預算掣肘；病友權益是癌症新藥基金制度的核心，擴大病友參與健康決策已成為國際主流，應建立完善的病友參與機制，才能真切回應患者治療需求。

蔡麗娟也提到，預計明年整年癌症新藥基金支用預估將達40億元，但日前行政院編列預算僅再挹注50億元，與既定規劃及臨床需求有明顯距離，呼籲兌現補足到百億以上，並具體公布未來2年癌症新藥前瞻科技評估給付優先順序、預估受益人數、年度財務影響與缺口。

台大藥學院教授沈麗娟認為，癌症新藥基金提升到「法律位階」，能讓預算來源明確，同時還能將癌藥基金的給付程序、時程、責任機關、行政規範完整明訂；依循癌症防治法，國家理應充分提供癌症預防、治療及照護資源，如應寬列人力與經費，確保有效推動癌症防治工作。

沈麗娟呼籲，落實病友程序參與專家會議、共同擬訂會議，完善病友意見搜集；透過蒐集真實世界證據，3年內須進行醫療科技再評估，若證實符合成本效益且掌握明確財務衝擊，則改由健保支付，形成制度上的無縫銜接；若新藥未能證實所稱效益，則應降價至符合成本效益或停止支付。

