阿里山林鐵攜手台啤 聯名啤酒「神木之約」浪漫上市

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路及文化資產管理處與台灣菸酒公司連續4年跨界合作，以林鐵沿線車站作為主題，選用嘉義農特產推出特色啤酒。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處與台灣菸酒公司連續4年跨界合作，以林鐵沿線車站作為主題，選用嘉義農特產推出特色啤酒。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路及文化資產管理處攜手台灣菸酒股份有限公司跨界合作，連續4年結合嘉義特產水果、高山茶，推出阿里山林鐵車站系列啤酒，今年最新酒款「神木之約」亮相，選用阿里山茶區栽種蜜香紅茶及阿里山腳「曙光玫瑰莊園」玫瑰純露釀酒，口感層次獨特。

林鐵及文資處長王昭堡表示，「神木之約」酒香前調玫瑰味芳香清甜，尾韻帶有蜜香紅茶香氣，3.5%低酒精濃度，口感柔順不苦澀，結合啤酒麥香、蜜香紅茶與玫瑰香味，風味豐富有層次，關鍵就在於原料比例的平衡，是讓紅茶與玫瑰香氣完美共舞的關鍵。

林鐵及文資處介紹，神木之約瓶蓋圖案為林鐵最新列車「森里號」，酒頸上以台灣一葉蘭展現阿里山印象，瓶身則以高聳神木為主角召喚國民記憶，阿里山小火車穿越山林，玫瑰花瓣雨紛飛，雲霧繚繞瀰漫，氛圍浪漫唯美。嘉義首發販售，生產5千箱共12萬瓶。

神木之約啤酒原料為番路鄉農會提供，阿里山蜜香紅茶源自海拔1千公尺以上茶區，常年雲霧繚繞、日夜溫差大，小綠葉蟬叮咬使茶葉發酵出獨特的熟果與蜜糖香氣；玫瑰純露來自阿里山下自然農法栽培的玫瑰，由「純銅」蒸餾鍋100%萃取而成，無化學成分殘留。

林鐵及文資處表示，神木之約啤酒今起在林鐵北門車站、竹崎車站、阿里山車站販售，買1箱1個送神木復古海拔杯。林聰明砂鍋魚頭、林韻茶園、奮起湖大飯店、奮起湖米餅、三兄妹便當、優遊巴斯、貳陸陸杉、番路鄉農會、曙光玫瑰莊園、阿里山英迪格皆為販售點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

