氣象署攜手台鐵 客製化情資強化鐵道防災韌性

氣象署今天與台鐵公司簽署合作備忘錄，氣象署將提供歷史氣象資料與即時的劇烈天氣資訊，供台鐵進行災情應變決策參考與調整評估，透過客製化氣象情資，強化鐵道運輸防災韌性。

交通部中央氣象署今天發布新聞稿表示，與台灣鐵路股份有限公司簽訂合作備忘錄，由氣象署長呂國臣與台鐵公司董事長鄭光遠代表簽署，致力提升鐵路運輸安全營運與災害應變效率。

鄭光遠指出，面對地震、颱風、豪大雨及強風等極端氣象事件，鐵路安全深受影響；此次的合作，將協助台鐵公司強化天氣資訊的掌握能力，並透過客製化氣象情資，提供鐵道沿線的風場與定量降雨預報，支援台鐵檢討停復駛標準與災害應變措施，進一步提升鐵路運輸安全。

呂國臣說，氣象署將提供歷史氣象資料與即時的劇烈天氣資訊，供台鐵公司進行災情應變決策參考與調整評估；另將整合鐵道沿線氣象、地震等相關觀測資訊，提供台鐵公司於鐵道沿線觀測站的設置建議與儀器維護，確保觀測數據的準確性。

此外，呂國臣指出，將提供客製化的車站沿線預報，供台鐵APP與看板使用，並持續擴充新一代劇烈天氣監測系統，強化防災監控效能；此外，雙方合作亦納入AI技術導入應用之合作目標，將鐵路氣象資訊與AI技術互相結合，增加決策應變能力的靈活度。

交通部次長伍勝園表示，在0403花蓮地震後，台鐵的部分路段具重複致災風險，此次雙方簽署合作備忘錄，透過資源共享，強化在地震或極端天氣事件發生前、中、後的監測與應變能力，提升鐵路運輸安全；台鐵公司近年也積極推動高、中、低風險路段辨識與各項安全升級措施，充分展現「安全第一」的核心價值。