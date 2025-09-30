快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

氣象署攜手台鐵 客製化情資強化鐵道防災韌性

中央社／ 台北30日電
交通部中央氣象署與國營台灣鐵路股份有限公司，30日簽訂促進氣象資源共享應用合作備忘錄，在交通部次長伍勝園（中）見證下，由氣象署長呂國臣（左）與台鐵公司董事長鄭光遠（右）代表雙方簽約。（氣象署提供）中央社
交通部中央氣象署與國營台灣鐵路股份有限公司，30日簽訂促進氣象資源共享應用合作備忘錄，在交通部次長伍勝園（中）見證下，由氣象署長呂國臣（左）與台鐵公司董事長鄭光遠（右）代表雙方簽約。（氣象署提供）中央社

氣象署今天與台鐵公司簽署合作備忘錄，氣象署將提供歷史氣象資料與即時的劇烈天氣資訊，供台鐵進行災情應變決策參考與調整評估，透過客製化氣象情資，強化鐵道運輸防災韌性。

交通部中央氣象署今天發布新聞稿表示，與台灣鐵路股份有限公司簽訂合作備忘錄，由氣象署長呂國臣與台鐵公司董事長鄭光遠代表簽署，致力提升鐵路運輸安全營運與災害應變效率。

鄭光遠指出，面對地震、颱風、豪大雨及強風等極端氣象事件，鐵路安全深受影響；此次的合作，將協助台鐵公司強化天氣資訊的掌握能力，並透過客製化氣象情資，提供鐵道沿線的風場與定量降雨預報，支援台鐵檢討停復駛標準與災害應變措施，進一步提升鐵路運輸安全。

呂國臣說，氣象署將提供歷史氣象資料與即時的劇烈天氣資訊，供台鐵公司進行災情應變決策參考與調整評估；另將整合鐵道沿線氣象、地震等相關觀測資訊，提供台鐵公司於鐵道沿線觀測站的設置建議與儀器維護，確保觀測數據的準確性。

此外，呂國臣指出，將提供客製化的車站沿線預報，供台鐵APP與看板使用，並持續擴充新一代劇烈天氣監測系統，強化防災監控效能；此外，雙方合作亦納入AI技術導入應用之合作目標，將鐵路氣象資訊與AI技術互相結合，增加決策應變能力的靈活度。

交通部次長伍勝園表示，在0403花蓮地震後，台鐵的部分路段具重複致災風險，此次雙方簽署合作備忘錄，透過資源共享，強化在地震或極端天氣事件發生前、中、後的監測與應變能力，提升鐵路運輸安全；台鐵公司近年也積極推動高、中、低風險路段辨識與各項安全升級措施，充分展現「安全第一」的核心價值。

台鐵 氣象署

延伸閱讀

屏東萬倉街鐵路橋下通廊改造後 中秋連假再推「屏·花漾市集」

強化堰塞湖洪災撤離及收容機制 劉世芳邀李鴻源研討防災對策

馬太鞍堰塞湖防災研討會今登場 劉世芳：持續監測、預警

團膳業者未納防災韌性體系 業者：我們真的準備好了嗎？

相關新聞

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。