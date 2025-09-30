快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

公費流感疫苗明開打 彰基醫師：可減少5成就醫與住院機率

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基10月1日起同步施打流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗，符合資格者攜健保卡及證明文件即可至總院一樓便民專診接種。圖／彰基提供
彰基10月1日起同步施打流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗，符合資格者攜健保卡及證明文件即可至總院一樓便民專診接種。圖／彰基提供

秋冬呼吸道病毒來勢洶洶，彰化基督教醫院自10月1日起同步開打公費流感疫苗、新冠疫苗及成人肺炎鏈球菌疫苗，院方提醒，符合資格的長者、孕婦及慢性病患者應及早接種，民眾只要攜帶健保卡與相關證明文件，即可在總院一樓大廳便民專診完成評估、施打與觀察。

彰基副院長張東浩表示，疫苗接種確實能降低感染與重症風險，以流感疫苗為例，可減少約5成就醫與住院機率，並降低死亡風險；疾管署統計，2023至2024年流感季，65歲以上長者接種流感疫苗，重症風險降低達7成5、死亡風險近7成，顯示長輩接種成效顯著。

肺炎鏈球菌疫苗對長者同樣重要，研究顯示可有效預防嚴重感染並降低死亡率；至於新冠疫苗，疾管署提醒完整接種能明顯降低重症及死亡風險，對高齡及慢性病患者尤其關鍵。

健康管理科副主任郭馨鎂指出，在流感與新冠病毒交互流行的秋冬季，疫苗是最具成本效益的防護措施，呼籲長者、孕婦、慢性病患者及免疫功能較弱者務必及早施打，以降低重症與死亡風險。她也提醒，接種當日應避免劇烈運動、保持充分休息並補充水分，如有發燒、急性病症或對疫苗成分過敏，應先諮詢醫師。

流感疫苗 風險 死亡率

延伸閱讀

流感病毒株正在轉變！ 羅一鈞：疫情持續升溫 連假恐讓10月都是高峰

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來

醫師示警今年抗病毒藥劑抗藥性高 疾管署最新回應「這藥物」高於去年

報導指流感抗病毒藥出現抗藥性 疾管署：影響有限

相關新聞

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。