公費流感疫苗明開打 彰基醫師：可減少5成就醫與住院機率

秋冬呼吸道病毒來勢洶洶，彰化基督教醫院自10月1日起同步開打公費流感疫苗、新冠疫苗及成人肺炎鏈球菌疫苗，院方提醒，符合資格的長者、孕婦及慢性病患者應及早接種，民眾只要攜帶健保卡與相關證明文件，即可在總院一樓大廳便民專診完成評估、施打與觀察。

彰基副院長張東浩表示，疫苗接種確實能降低感染與重症風險，以流感疫苗為例，可減少約5成就醫與住院機率，並降低死亡風險；疾管署統計，2023至2024年流感季，65歲以上長者接種流感疫苗，重症風險降低達7成5、死亡風險近7成，顯示長輩接種成效顯著。

肺炎鏈球菌疫苗對長者同樣重要，研究顯示可有效預防嚴重感染並降低死亡率；至於新冠疫苗，疾管署提醒完整接種能明顯降低重症及死亡風險，對高齡及慢性病患者尤其關鍵。

健康管理科副主任郭馨鎂指出，在流感與新冠病毒交互流行的秋冬季，疫苗是最具成本效益的防護措施，呼籲長者、孕婦、慢性病患者及免疫功能較弱者務必及早施打，以降低重症與死亡風險。她也提醒，接種當日應避免劇烈運動、保持充分休息並補充水分，如有發燒、急性病症或對疫苗成分過敏，應先諮詢醫師。