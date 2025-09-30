流感病毒株正在轉變！ 羅一鈞：疫情持續升溫 連假恐讓10月都是高峰

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
公費流感、新冠疫苗明天開打，其中新冠則是65歲以上等10類人、流感為65歲以上等11類人；11月1日開放50至64歲無高風險慢性病成人施打。圖／疾管署提供
疾管署今公布上周類流感門急診就診多達12萬9831人次，較前一周上升10.2%，衛福部疾管署長羅一鈞表示，今年9月的類流感疫情，已高於2年前的最高峰，依照往例，10月1日公費流感疫苗開打後，疫情會在10月中旬趨緩，但今年10月碰上中秋、國慶連假，加上病毒株逐漸從H1N1轉成H3N2，恐讓整個10月都是流感高峰。

疾管署說，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，持續觀察疫情變化。

羅一鈞表示，秋季9月疫情相對2年前已超過高峰就診人次，以往施打疫苗後，疫情至10月中旬就會逐漸趨緩，但現在病毒也逐漸從H1N1轉變成H3N2，流感疫情走勢尚難預測，10月開始啟動疫苗接種，是否能立即下降仍需持續觀察，預估整個10月都可能處於相對高點，疾管署將持續每周公布疫情狀況。

羅一鈞說，下周開始中秋、國慶連假疫情，流感及新冠疫苗明同步開打，今年共採購648萬劑流感疫苗，已到貨並配發240萬劑，10月2日再增50萬劑配送，合計290萬劑投入基層。另備有20萬劑開口合約疫苗，可視需求提早調度。而新冠部分，首批51萬劑疫苗已備妥，目前日本及韓國新冠疫情高峰，建議計畫前往民眾，若符合公費條件者盡早接種，其他民眾也可至10縣市10家指定院所自費接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，公費疫苗明天開打，其中新冠則是65歲以上等10類人、流感為65歲以上等11類人，而11月1日開放50至64歲無高風險慢性病成人施打。流感疫苗全台約4000家、新冠疫苗全台約3200家醫療院所提供，民眾若要施打可自行上各縣市衛生局了解施打規則。而新冠自費疫苗10縣市則提供10家醫療院所施打，目前先從公費疫苗撥補2000劑。

曾淑慧說，抗病毒藥物部分，疾管署同步擴大公費使用範圍，凡符合條件者，經醫師診斷即可就近取得藥物治療。

疾管署提醒，監測資料顯示國內今年第39周腹瀉門急診就診12萬9182 人次，與前一周13萬1162人次相比略降；另全國近4周共接獲 66 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計17起，以檢出諾羅病毒12件，占70.6%為多。

羅一鈞說，中秋連續假期期間，民眾多有聚餐或出遊烤肉行程，用餐、備餐時應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。旅宿、餐飲業者應加強環境衛生管理，有症狀員工應停止處理食物，並於症狀解除至少48小時後再上班，以確保其他員工及顧客健康；民眾如有疑似症狀，應避免處理食材，盡速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，並做好手部衛生，避免傳染給他人。

新冠自費疫苗，目前於全台10醫療院所提供民眾接種。圖／疾管署提供
新冠自費疫苗，目前於全台10醫療院所提供民眾接種。圖／疾管署提供
衛福部疾管署長羅一鈞（左）表示，流感病毒株正逐漸從H1N1轉變成H3N2，加上中秋、國慶連假將至，預估整個10月都是流感高峰，提醒符合公費疫苗資格者盡速施打疫苗。記者翁唯真／攝影
流感疫苗 疫情 疾管署 羅一鈞

