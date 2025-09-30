流感病毒株正在轉變！ 羅一鈞：疫情持續升溫 連假恐讓10月都是高峰

疾管署今公布上周類流感門急診就診多達12萬9831人次，較前一周上升10.2%，衛福部疾管署長羅一鈞表示，今年9月的類流感疫情，已高於2年前的最高峰，依照往例，10月1日公費流感疫苗開打後，疫情會在10月中旬趨緩，但今年10月碰上中秋、國慶連假，加上病毒株逐漸從H1N1轉成H3N2，恐讓整個10月都是流感高峰。

疾管署說，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型，持續觀察疫情變化。

羅一鈞表示，秋季9月疫情相對2年前已超過高峰就診人次，以往施打疫苗後，疫情至10月中旬就會逐漸趨緩，但現在病毒也逐漸從H1N1轉變成H3N2，流感疫情走勢尚難預測，10月開始啟動疫苗接種，是否能立即下降仍需持續觀察，預估整個10月都可能處於相對高點，疾管署將持續每周公布疫情狀況。

羅一鈞說，下周開始中秋、國慶連假疫情，流感及新冠疫苗明同步開打，今年共採購648萬劑流感疫苗，已到貨並配發240萬劑，10月2日再增50萬劑配送，合計290萬劑投入基層。另備有20萬劑開口合約疫苗，可視需求提早調度。而新冠部分，首批51萬劑疫苗已備妥，目前日本及韓國新冠疫情高峰，建議計畫前往民眾，若符合公費條件者盡早接種，其他民眾也可至10縣市10家指定院所自費接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，公費疫苗明天開打，其中新冠則是65歲以上等10類人、流感為65歲以上等11類人，而11月1日開放50至64歲無高風險慢性病成人施打。流感疫苗全台約4000家、新冠疫苗全台約3200家醫療院所提供，民眾若要施打可自行上各縣市衛生局了解施打規則。而新冠自費疫苗10縣市則提供10家醫療院所施打，目前先從公費疫苗撥補2000劑。

曾淑慧說，抗病毒藥物部分，疾管署同步擴大公費使用範圍，凡符合條件者，經醫師診斷即可就近取得藥物治療。

疾管署提醒，監測資料顯示國內今年第39周腹瀉門急診就診12萬9182 人次，與前一周13萬1162人次相比略降；另全國近4周共接獲 66 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計17起，以檢出諾羅病毒12件，占70.6%為多。