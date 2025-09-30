國台交推「交響台灣2.0」 7作曲家以美術為靈感創作

國立台灣交響樂團持續推動「交響台灣」國人創作，第一階段以台灣文學為靈感，完成9部新創作品之後，第二階段將以「台灣美術」為命題，選出林岑陵等7名中青世代作曲家進行創作。

根據國台交今天發布的新聞稿，這7部新作預計2026年完成，將由國台交做世界首演及出版。此外，2026年「青年音樂創作競賽」首獎得主將獲得「交響台灣2.0」委託創作合約，計畫最終將涵蓋8部新作。

這7名中青世代作曲家包括林岑陵取材江賢二「比西里岸之夢」，構思出「比西里岸 Pisirian」；簡宇君同樣受江賢二啟發，選擇「百年廟23-00」譜寫「燭聲」；林煒傑從黃銘昌「晚霞黃昏水稻田之三」出發，創作「稻影迴響」。

洪郁閎則凝視鍾子逸「迷霧之間」，以「霧．無垠之城」探索氤氳與空間感；陳以軒將陳德旺「觀音山遠眺」化為「山氤」，把山景中的呼吸與層疊意象轉譯成樂音；謝宗仁受邱建仁「標記 南方」啟發，創作長笛協奏曲「島南之音」，回應土地記憶與地域聲景。

陳欣蕾則從王韋堯「拾 Pick Up」、「奔流Rushing」、「Shy（羞澀）」與「欲 Desire」四幅畫作汲取靈感譜曲。這七部全新作品預計於2026年完成，並將由國台交世界首演及出版。

國台交團長歐陽慧剛表示，「交響台灣」不僅是國台交對土地的深情告白，更是台灣文化的聲音檔案，「從文學到美術，我們將台灣的故事寫進音樂，讓世界聽見。」歐陽慧剛強調，「交響台灣2.0」是國台交80週年系列活動的起跑點，也是樂團邁向下一個世代的重要里程碑。