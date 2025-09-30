快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

國台交推「交響台灣2.0」 7作曲家以美術為靈感創作

中央社／ 台北30日電
國立台灣交響樂團持續推動「交響台灣2.0」國人創作，以「台灣美術」為核心，選出林岑陵（圖）等7名中青世代作曲家進行創作。（國台交提供）中央社
國立台灣交響樂團持續推動「交響台灣2.0」國人創作，以「台灣美術」為核心，選出林岑陵（圖）等7名中青世代作曲家進行創作。（國台交提供）中央社

國立台灣交響樂團持續推動「交響台灣」國人創作，第一階段以台灣文學為靈感，完成9部新創作品之後，第二階段將以「台灣美術」為命題，選出林岑陵等7名中青世代作曲家進行創作。

根據國台交今天發布的新聞稿，這7部新作預計2026年完成，將由國台交做世界首演及出版。此外，2026年「青年音樂創作競賽」首獎得主將獲得「交響台灣2.0」委託創作合約，計畫最終將涵蓋8部新作。

這7名中青世代作曲家包括林岑陵取材江賢二「比西里岸之夢」，構思出「比西里岸 Pisirian」；簡宇君同樣受江賢二啟發，選擇「百年廟23-00」譜寫「燭聲」；林煒傑從黃銘昌「晚霞黃昏水稻田之三」出發，創作「稻影迴響」。

洪郁閎則凝視鍾子逸「迷霧之間」，以「霧．無垠之城」探索氤氳與空間感；陳以軒將陳德旺「觀音山遠眺」化為「山氤」，把山景中的呼吸與層疊意象轉譯成樂音；謝宗仁受邱建仁「標記 南方」啟發，創作長笛協奏曲「島南之音」，回應土地記憶與地域聲景。

陳欣蕾則從王韋堯「拾 Pick Up」、「奔流Rushing」、「Shy（羞澀）」與「欲 Desire」四幅畫作汲取靈感譜曲。這七部全新作品預計於2026年完成，並將由國台交世界首演及出版。

國台交團長歐陽慧剛表示，「交響台灣」不僅是國台交對土地的深情告白，更是台灣文化的聲音檔案，「從文學到美術，我們將台灣的故事寫進音樂，讓世界聽見。」歐陽慧剛強調，「交響台灣2.0」是國台交80週年系列活動的起跑點，也是樂團邁向下一個世代的重要里程碑。

交響樂團 台灣文學 音樂

延伸閱讀

從日本古書《美と愛：室谷早先生の生涯》認識美術教育家：室谷早子──＃名單之後173

從典藏重生到文創應用！史博館「文物默默」與「老派浪漫」雙展登場

作曲家為銷毀樂譜葬身火海　女主角出現幻象噴鼻血

俄國作曲家謝德林逝世

相關新聞

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

化痰藥「氣舒痰」停供 健保署：有替代藥使用

化痰藥「氣舒痰」暫停供應台灣市場，由於這是臨床常用的化痰藥水，引起關注，健保署今天回應，這是一款已在多國下架老藥，國內有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。