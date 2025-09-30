屏東北大武山步道修復完成 10/9重新開放

北大武山步道7月受豪雨災害，多處崩塌封閉整修，原預計10月1日開放，又因颱風樺加沙影響邊坡土石崩落，經林業及自然保育署屏東分署全力投入搶修，10月9日將對外開放。

北大武山步道受豪雨影響，農業部林業及自然保育署屏東分署勘災發現，步道多處塌陷、棧橋處遭落石砸損、部分路基流失及路幅縮減，且聯外產業道路部分路基掏空，全力搶修，原預估10月1日開放。

屏東分署今天發布新聞稿表示，因近期再度受到颱風樺加沙影響，1.7及2.45公里處的路段邊坡發生土石崩落，1.5公里處橋面板也受損，修復工程預計於10月8日完成，並將於10月9日起重新開放。10月1日至8日期間已完成申請入住山屋的民眾，可辦理全額退費。

屏東分署說，在步道重新開放前，建議民眾可選擇鄰近的「日湯真山山徑」作為替代路線，山徑位於原住民保留地，路線多為緩坡，少部分坡度較陡，整體難度適中，適合一般民眾健行；登臨山頂時，若天氣晴朗，還能遠眺泰武、萬巒及南、北大武山等壯麗景觀。