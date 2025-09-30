快訊

宜蘭今年首例本土登革熱 是往返台北間的通勤族

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭出現今年首例本土登革熱，感染源不明，縣政府進行環境清潔消毒，請民眾及醫療院所提高警覺。圖／衛生局提供
宜蘭出現今年首例本土登革熱，感染源不明，縣政府進行環境清潔消毒，請民眾及醫療院所提高警覺。圖／衛生局提供

衛福部疾管署今天公布宜蘭縣今年首例登革熱的本土個案，確診者年約40多歲，是往返宜蘭與台北之間的上班通勤族，9月中旬到過草嶺古道及仁山苗圃爬山，之後出現流鼻水、發燒、肌肉酸痛等症狀，經檢驗證實是登革熱，成為宜蘭今年首例本土個案，同住4名家人目前皆無相關症狀。

宜蘭縣衛生局9月28日接獲疾管署台北區管制中心通報，疫調顯示該名男子每天晚間會前往羅東運動公園田徑場散步，曾於9月12日及9月14日分別至草嶺古道及仁山苗圃爬山；9月17日出現疑似症狀，9月28日經疾管署實驗室檢驗結果證實為登革熱確診個案，目前感染來源不明，尚待調查釐清。

衛生局長徐迺維表示，衛生局接獲區管中心通報後，除針對個案作疫情調查外，環保局也立即在個案住家周遭、足跡點及醫院等進行清潔消毒；另也請醫療院所提高警覺，如遇有發燒、關節痛及出疹等登革熱疑似症狀民眾，請及早通報，民眾如需前往東南亞國家或有登革熱疫情地區活動或工作，務必作好防蚊措施，返國後自我健康監測14天。

代理縣長林茂盛說，「巡、倒、清、刷」四步驟是防範登革熱最有效的方法，定期「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器及「刷」洗容器內壁以清除蟲卵。家中如有水耕植物，應每周換水及清洗器皿；室外盆栽不要放置底盤，避免積水蚊蟲孳生；出門宜穿著淺色長袖衣褲或抹防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。如有相關症狀儘速就醫，並告知旅遊活動史，可撥打免付費專線1922或縣衛生局防疫專線03-9357011洽詢。

