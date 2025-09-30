接棒藥師公會理事長 立委林憶君感言：災害頻繁時代將強化藥師地位

藥師公會全聯會前理事長黃金舜任期屆滿，昨天全聯會舉行新任理事長選舉，理監事投票選出現任立委、全聯會秘書長林憶君接任理事長一職。藥師全聯會在疫情期間送藥到府，疫後捍衛調劑權，反對開放中藥商經課程訓練就可販售中藥等，公共議題無役不與。林憶君今天發表感言指，將帶領全練會，推動「藥師專業提升與地位強化」，協助政府積極發揮藥師力量。

林憶君提到，她感謝藥師公會全聯會所有幹部及全國藥師，從SARS至新冠肺炎議題，從未缺席搶救生命，堅守崗位維護國人健康，面對任何一場挑戰或災難，疫情期間藥師堅守崗位，災後走入社區守護民眾用藥安全，始終認真又專業站在第一線，保護國人身體健康；有幸當選藥師公會全聯會第16屆理事長，不是個人榮耀，而是重大責任起點。

林憶君表示，她將以謙卑服務與堅定專業態度，傾聽要借聲音，團結全國藥師，以「藥師專業領航、藥界權益保障、健康永續發展」為核心方向，帶領全聯會推動藥師專業提升及地位強化，尤其在氣候變遷、災害頻繁的時代，應加強藥師應變能力，擴展醫療支援、物資協調及心理關懷等面向，協助政府，積極發揮藥師力量。

感言全文如下：

維護健康藥師不缺席，承接使命勇敢再出發

林憶君當選藥師公會全聯會理事長感言