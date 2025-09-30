接棒藥師公會理事長 立委林憶君感言：災害頻繁時代將強化藥師地位
藥師公會全聯會前理事長黃金舜任期屆滿，昨天全聯會舉行新任理事長選舉，理監事投票選出現任立委、全聯會秘書長林憶君接任理事長一職。藥師全聯會在疫情期間送藥到府，疫後捍衛調劑權，反對開放中藥商經課程訓練就可販售中藥等，公共議題無役不與。林憶君今天發表感言指，將帶領全練會，推動「藥師專業提升與地位強化」，協助政府積極發揮藥師力量。
林憶君提到，她感謝藥師公會全聯會所有幹部及全國藥師，從SARS至新冠肺炎議題，從未缺席搶救生命，堅守崗位維護國人健康，面對任何一場挑戰或災難，疫情期間藥師堅守崗位，災後走入社區守護民眾用藥安全，始終認真又專業站在第一線，保護國人身體健康；有幸當選藥師公會全聯會第16屆理事長，不是個人榮耀，而是重大責任起點。
林憶君表示，她將以謙卑服務與堅定專業態度，傾聽要借聲音，團結全國藥師，以「藥師專業領航、藥界權益保障、健康永續發展」為核心方向，帶領全聯會推動藥師專業提升及地位強化，尤其在氣候變遷、災害頻繁的時代，應加強藥師應變能力，擴展醫療支援、物資協調及心理關懷等面向，協助政府，積極發揮藥師力量。
感言全文如下：
維護健康藥師不缺席，承接使命勇敢再出發
林憶君當選藥師公會全聯會理事長感言
各位親愛的藥師夥伴 大家好：
藥師公會全聯會所有幹部和全國的藥師們在這些年來，面對SARS到新冠肺炎，從未缺席搶救生命，一起攜手同心，堅守崗位來維護國人健康。面對任何一場挑戰或災難，無論是疫情期間每位藥師的堅守崗位，災後走入社區，守護民眾用藥安全，我們始終認真又專業的站在第一線，保護國人身體健康。
今天，承蒙大家的信任，讓我能夠非常榮幸的接任藥師公會全聯會第十六屆理事長。這份責任，對我而言不是個人的榮耀，而是一個重責大任的起點，我將以謙卑服務與堅定專業的態度，傾聽藥界的聲音，團結全國藥師，並以「藥師專業領航、藥界權益保障、健康永續發展」為核心方向。未來，我將帶領全聯會，推動藥師專業的提升與地位的強化，更要在氣候變遷，災害頻繁的時代，加強我們藥師應變能力、擴展醫療支援、物資協調與心理關懷等面向，來協助政府，積極發揮藥師的力量。
老子《道德經》有言：「合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土。」每一天的努力，都是未來成果的基石。我要感謝黃金舜理事長和歷任理事長的付出，為我們奠定了堅實的基礎；也期盼和全國藥師攜手並進，繼續讓社會看見藥師的專業和價值。
藥師在的地方，就是安心的所在。
讓我們共同守護民眾健康，發揮藥師專業，共創台灣美好的未來。
謝謝大家
林憶君 鞠躬
中華民國 114年 09月 30日
