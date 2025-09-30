疑社區群聚！桃園本土登革熱再+3 累積4例啟動區級應變

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今新增3例本土登革熱確診，目前共累積4例，研判為社區群聚案件。圖／桃園市衛生局提供
桃園市繼上周出現今年首例本土登革熱，市府衛生局今公布，桃園區再新增3例本土登革熱確診，其中2名個案為衛生所擴大採檢主動發現，另1名個案因出現不適症狀就醫通報後採檢確診，發病日介於9月26日至27日，目前全市今年已累計4例，研判為一起社區群聚案件。

衛生局表示，確診個案分布於桃園區文中里、龍安里，並曾至中壢、龜山及八德等地活動。市府立即啟動區級應變中心，並對於確診者居住地及工作地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，以防堵疫情擴散。

衛生局表示，登革熱常見症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，感染者在病毒血症期（發病前1日至後5日）具傳染力，若遭病媒蚊叮咬，病毒可在蚊體內複製8至12天後，再透過叮咬傳染他人，造成社區疫情。民眾如出現疑似症狀，應立即就醫並接受快篩；醫療院所通報可協助衛生單位及早防治，避免疫情進一步擴散。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天，最長可達14天，呼籲市民務必主動檢查家戶及社區環境，落實巡視環境、倒掉積水、清除雜物、刷洗容器，特別注意廢棄容器、桶缸甕、花盆底盤、帆布與廢輪胎等孳生源。

衛生局表示，民眾應配合主管機關的防疫工作，共同維護社區環境及自身健康，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰。

