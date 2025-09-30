博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈政男痛批，博愛座改成優先席根本沒用，年輕人與長輩各自解讀，認為自己有理，當然就打得更厲害了。

沈政男指出，台灣竟然發生為了捷運博愛座爭搶，老人家拿背包揮打年輕人，結果被年輕人一大腳踹倒在對面座位上的事件，狠酸「台灣又寫下了一項歷史紀錄」，並痛批「博愛座改成優先席，根本沒有用」，敬老傳統更只需一個世代就敗光了。

老人家為何會趕走坐博愛座的年輕人，是因為國家社會幾十年就是教導國民要「敬老」，但年輕一代因對國家社會失望，普遍興起厭世感，當坐在博愛座上，被他們眼中的既得利益者的老人家要求讓座，不高興也不願理會，甚至打罵出手。

他進一步表示，扭曲的正義感驅使一大批人，往政治議題靠過去，自以為能影響國家社會，於是一些人集結起來在街頭搖旗吶喊，或在網路上扯東罵西以為能改變世界；長輩要求年輕人讓座也是一種正義感，是趕不上世代變化的過時正義感。

而當世代之間產生矛盾，此時其實需要政府出面幫忙協調與緩衝，不過政府卻沒這麼做，還煽風點火，把博愛座改成了優先席，將原來的禮讓老弱婦孺字眼刪掉，直接說請讓座給有需要的人。只是什麼叫有需要，肚子痛、心情不好等竟然也算。

沈政男說，現在的狀況是，政府體制放任公民相爭惡鬥，只要不影響選票，就那樣去做。把捷運博愛座改成優先席就是如此，現在標牌上依然畫著老弱婦孺的圖案，但讓「年輕人與老人家各自解讀，各自認為自己有理，當然就打得更厲害了」。