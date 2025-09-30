快訊

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾踹向老婦人右手的提袋。圖／擷取自網路
過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈政男痛批，博愛座改成優先席根本沒用，年輕人與長輩各自解讀，認為自己有理，當然就打得更厲害了。

沈政男指出，台灣竟然發生為了捷運博愛座爭搶，老人家拿背包揮打年輕人，結果被年輕人一大腳踹倒在對面座位上的事件，狠酸「台灣又寫下了一項歷史紀錄」，並痛批「博愛座改成優先席，根本沒有用」，敬老傳統更只需一個世代就敗光了。

老人家為何會趕走坐博愛座的年輕人，是因為國家社會幾十年就是教導國民要「敬老」，但年輕一代因對國家社會失望，普遍興起厭世感，當坐在博愛座上，被他們眼中的既得利益者的老人家要求讓座，不高興也不願理會，甚至打罵出手。

他進一步表示，扭曲的正義感驅使一大批人，往政治議題靠過去，自以為能影響國家社會，於是一些人集結起來在街頭搖旗吶喊，或在網路上扯東罵西以為能改變世界；長輩要求年輕人讓座也是一種正義感，是趕不上世代變化的過時正義感。

而當世代之間產生矛盾，此時其實需要政府出面幫忙協調與緩衝，不過政府卻沒這麼做，還煽風點火，把博愛座改成了優先席，將原來的禮讓老弱婦孺字眼刪掉，直接說請讓座給有需要的人。只是什麼叫有需要，肚子痛、心情不好等竟然也算。

沈政男說，現在的狀況是，政府體制放任公民相爭惡鬥，只要不影響選票，就那樣去做。把捷運博愛座改成優先席就是如此，現在標牌上依然畫著老弱婦孺的圖案，但讓「年輕人與老人家各自解讀，各自認為自己有理，當然就打得更厲害了」。

相關新聞

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

屏東北大武山步道修復完成 10/9重新開放

北大武山步道7月受豪雨災害，多處崩塌封閉整修，原預計10月1日開放，又因颱風樺加沙影響邊坡土石崩落，經林業及自然保育署屏...

宜蘭今年首例本土登革熱 是往返台北間的通勤族

衛福部疾管署今天公布宜蘭縣今年首例登革熱的本土個案，確診者年約40多歲，是往返宜蘭與台北之間的上班通勤族，9月中旬到過草...

接棒藥師公會理事長 立委林憶君感言：災害頻繁時代將強化藥師地位

藥師公會全聯會前理事長黃金舜任期屆滿，昨天全聯會舉行新任理事長選舉，理監事投票選出現任立委、全聯會秘書長林憶君接任理事長...

