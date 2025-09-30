步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公罹患「常壓性水腦症」，在成大醫院斗六分院接受經腰椎腹腔引流手術，症狀獲得改善，神經外科醫師陳良一表示，常壓性水腦症典型症狀與失智、阿茲海默症一樣，及早治療有機會恢復行動與生活品質。

成大醫院斗六分院神經外科醫師陳良一指出，阿公一開始出現步態不穩、反應遲緩等症狀，家屬認為是年紀大了退化造成，後來症狀惡化，出現失禁情形，就醫後透過腰椎穿刺放水測試，確診相關症狀是罹患「常壓性水腦症」造成，術後症狀明顯改善。

陳良一說，常壓性水腦症好發於60歲以上長者，典型三大症狀為「步態不穩、記憶力變差、排尿困難或失禁」，往往被誤認為阿茲海默症或自然老化，導致延誤治療，他強調，這是一種可逆性的失智症，只要及早診斷與治療，多數病人可望重拾生活品質。

主要治療方式有傳統的「腦室—腹腔分流術」需將導管從顱內延伸至腹腔，但許多長者因合併高血壓、糖尿病，對腦部手術有所顧慮，現今已有「腰椎—腹腔分流術」，從腰椎置管引流腦脊髓液，降低顱內操作風險，提高患者接受度。