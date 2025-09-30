LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與MG HS雙雙獲得最高五顆星評等，商用車TOYOTA TOWN ACE則僅獲零顆星，凸顯國內車型在安全表現上差距顯著。

TNCAP指出，本次公布的三款車型係依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「臺灣新車安全評等規章」進行主動、被動安全測試，完成計分後轉換星級評等。

在四大安全領域評比中，LEXUS RX成人保護得分率94%、兒童保護89%、行人保護84%、安全輔助72%，整體星級評等為五顆星。

MG HS則在成人保護90%、兒童保護89%、行人保護74%、安全輔助71%表現不俗，同樣拿下五顆星評等。

相較之下，TOYOTA TOWN ACE的安全數據明顯落後，成人保護僅15%、兒童保護61%、行人保護50%、安全輔助25%，整體星級評等為零星。業界人士分析，TOWN ACE主打商用市場，但安全規格不足恐影響消費者信心，亦顯示國內部分車型仍有提升空間。

TNCAP表示，交通部今年8月新增指定西班牙IDIADA與美國Calspan兩家國際檢測機構，透過合作深化與國際NCAP體系接軌，並鼓勵車廠自主申請安全評等，擴大揭露客觀資訊。

自第一版制度上路至今已運作三年，TNCAP預告將於2026年第1季啟動第二版制度並公布新制星級結果，並計畫於今年10月28日舉辦「臺灣新車安全評等第二版見證活動」。官方期待藉此持續督促車廠導入更高安全規格，降低道路事故傷亡。