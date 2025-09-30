快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為Lexus RX H。 路透
圖為Lexus RX H。 路透

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與MG HS雙雙獲得最高五顆星評等，商用車TOYOTA TOWN ACE則僅獲零顆星，凸顯國內車型在安全表現上差距顯著。

TNCAP指出，本次公布的三款車型係依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「臺灣新車安全評等規章」進行主動、被動安全測試，完成計分後轉換星級評等。

在四大安全領域評比中，LEXUS RX成人保護得分率94%、兒童保護89%、行人保護84%、安全輔助72%，整體星級評等為五顆星。

MG HS則在成人保護90%、兒童保護89%、行人保護74%、安全輔助71%表現不俗，同樣拿下五顆星評等。

相較之下，TOYOTA TOWN ACE的安全數據明顯落後，成人保護僅15%、兒童保護61%、行人保護50%、安全輔助25%，整體星級評等為零星。業界人士分析，TOWN ACE主打商用市場，但安全規格不足恐影響消費者信心，亦顯示國內部分車型仍有提升空間。

TNCAP表示，交通部今年8月新增指定西班牙IDIADA與美國Calspan兩家國際檢測機構，透過合作深化與國際NCAP體系接軌，並鼓勵車廠自主申請安全評等，擴大揭露客觀資訊。

自第一版制度上路至今已運作三年，TNCAP預告將於2026年第1季啟動第二版制度並公布新制星級結果，並計畫於今年10月28日舉辦「臺灣新車安全評等第二版見證活動」。官方期待藉此持續督促車廠導入更高安全規格，降低道路事故傷亡。

新車 TOYOTA Lexus

延伸閱讀

和泰擬擴大引進美製車款！未來Toyota RAV4、Camry計畫轉為美製進口

會是國內改款的參照嗎？廣汽豐田發表Toyota Frontlander／Corolla Cross改款車型！

TOYOTA LINE官方帳號全新升級 購車與保養一次到位

Nissan新Hybrid油電混合動力將挑戰Hyundai與Toyota！

相關新聞

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

屏東北大武山步道修復完成 10/9重新開放

北大武山步道7月受豪雨災害，多處崩塌封閉整修，原預計10月1日開放，又因颱風樺加沙影響邊坡土石崩落，經林業及自然保育署屏...

宜蘭今年首例本土登革熱 是往返台北間的通勤族

衛福部疾管署今天公布宜蘭縣今年首例登革熱的本土個案，確診者年約40多歲，是往返宜蘭與台北之間的上班通勤族，9月中旬到過草...

接棒藥師公會理事長 立委林憶君感言：災害頻繁時代將強化藥師地位

藥師公會全聯會前理事長黃金舜任期屆滿，昨天全聯會舉行新任理事長選舉，理監事投票選出現任立委、全聯會秘書長林憶君接任理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。