台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

塑化劑廣泛應用於日常用品，恐對健康造成威脅。腎臟科醫師洪永祥指出，有研究發現台灣人體內的塑化劑濃度，竟比歐美人高出2至7倍。事實上，塑化劑屬於環境荷爾蒙，會透過食入、吸入或皮膚接觸進入體內，不僅干擾內分泌與代謝，還與乳癌、子宮內膜癌相關，甚至會傷害腎臟，加速腎病變。

洪永祥在臉書發文指出，塑化劑會引發氧化壓力與發炎反應，誘發腎小管細胞死亡，長期累積會導致腎臟硬化、功能不可逆流失。同時，它也會加劇肥胖、胰島素阻抗與高血壓，這些本就是慢性腎臟病的重要風險因子。

他提醒，生活中隱藏著許多塑化劑陷阱，以下10種習慣尤其要注意：