台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

聯合新聞網／ 綜合報導
生活中隱藏許多「塑化劑陷阱」，包括邊滑手機邊吃東西。示意圖／AI生成
塑化劑廣泛應用於日常用品，恐對健康造成威脅。腎臟科醫師洪永祥指出，有研究發現台灣人體內的塑化劑濃度，竟比歐美人高出2至7倍。事實上，塑化劑屬於環境荷爾蒙，會透過食入、吸入或皮膚接觸進入體內，不僅干擾內分泌與代謝，還與乳癌、子宮內膜癌相關，甚至會傷害腎臟，加速腎病變。

洪永祥在臉書發文指出，塑化劑會引發氧化壓力與發炎反應，誘發腎小管細胞死亡，長期累積會導致腎臟硬化、功能不可逆流失。同時，它也會加劇肥胖、胰島素阻抗與高血壓，這些本就是慢性腎臟病的重要風險因子。

他提醒，生活中隱藏著許多塑化劑陷阱，以下10種習慣尤其要注意：

1.邊滑手機邊吃東西：廉價手機殼、保護貼含塑化劑與重金屬，手機升溫會加速釋出，沾手後隨食物入口。

2.錯用容器微波：塑膠、美耐皿或使用保鮮膜加熱油膩食物，都會釋放塑化劑。

3.熱與酸的手搖飲：塑膠杯身與吸管遇上高溫或酸性飲品，溶出風險大增。

4.熱湯直接裝塑膠袋：滾燙液體與塑膠接觸，讓塑化劑直接進入口中。

5.冷水瓶裝熱水或熱茶：高溫與酸度加速釋出，老舊塑膠瓶更該淘汰。

6.常吃外帶油炸食物：油脂容易吸附塑化劑，外帶炸物更是高風險。

7.玩紓壓玩具：史萊姆、捏捏球等材質若不合格，恐含環境荷爾蒙。

8.使用香味過重的清潔保養品：乳液、洗髮精等若含定香劑，也可能帶來塑化劑風險。

9.咬文具：筆蓋、橡皮擦等塑膠製品含有害物質，入口危害健康。

10.坐在塑膠地墊吃東西：塑膠材質含塑化劑，易污染雙手與食物。

塑化劑 腎臟病 肥胖

相關新聞

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

過去民眾為搶博愛座不斷，立法院及交通部為此通過更名為優先席，不料台北捷運日前仍出現民眾為搶座大打出手。醫師、時事評論家沈...

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

步態不穩、記憶變差、失禁不一定是失智 恐是常壓性水腦症作祟

一名75歲阿公近半年來走路愈來愈不穩、反應變慢，有沉默寡言等類失智症狀，家屬以為只是「老了退化」，直到就醫檢查才發現阿公...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

LEXUS RX、MG HS奪TNCAP五顆星 TOYOTA TOWN ACE掛零

財團法人車輛安全審驗中心（TNCAP）30日公布第三、第四及第五順位受評車型的安全評等結果。豪華休旅LEXUS RX與M...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

