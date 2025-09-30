台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機
塑化劑廣泛應用於日常用品，恐對健康造成威脅。腎臟科醫師洪永祥指出，有研究發現台灣人體內的塑化劑濃度，竟比歐美人高出2至7倍。事實上，塑化劑屬於環境荷爾蒙，會透過食入、吸入或皮膚接觸進入體內，不僅干擾內分泌與代謝，還與乳癌、子宮內膜癌相關，甚至會傷害腎臟，加速腎病變。
洪永祥在臉書發文指出，塑化劑會引發氧化壓力與發炎反應，誘發腎小管細胞死亡，長期累積會導致腎臟硬化、功能不可逆流失。同時，它也會加劇肥胖、胰島素阻抗與高血壓，這些本就是慢性腎臟病的重要風險因子。
他提醒，生活中隱藏著許多塑化劑陷阱，以下10種習慣尤其要注意：
1.邊滑手機邊吃東西：廉價手機殼、保護貼含塑化劑與重金屬，手機升溫會加速釋出，沾手後隨食物入口。
2.錯用容器微波：塑膠、美耐皿或使用保鮮膜加熱油膩食物，都會釋放塑化劑。
3.熱與酸的手搖飲：塑膠杯身與吸管遇上高溫或酸性飲品，溶出風險大增。
4.熱湯直接裝塑膠袋：滾燙液體與塑膠接觸，讓塑化劑直接進入口中。
5.冷水瓶裝熱水或熱茶：高溫與酸度加速釋出，老舊塑膠瓶更該淘汰。
6.常吃外帶油炸食物：油脂容易吸附塑化劑，外帶炸物更是高風險。
7.玩紓壓玩具：史萊姆、捏捏球等材質若不合格，恐含環境荷爾蒙。
8.使用香味過重的清潔保養品：乳液、洗髮精等若含定香劑，也可能帶來塑化劑風險。
9.咬文具：筆蓋、橡皮擦等塑膠製品含有害物質，入口危害健康。
10.坐在塑膠地墊吃東西：塑膠材質含塑化劑，易污染雙手與食物。
