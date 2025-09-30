星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班 20個北美內陸延伸航點

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班。圖／星宇提供
星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班。圖／星宇提供

星宇航空（2646）30日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市，大幅提升旅客轉機北美的選擇性，旅客自亞洲搭乘星宇航空飛抵美國西岸後，可便利轉搭阿拉斯加航空前往更多目的地。

星宇航空與阿拉斯加航空自去年底起合作聯營8大航點：鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛及奧斯汀，本次新增的12個共掛班號航點包括自西雅圖出發至明尼亞波利斯（Minneapolis）、亞特蘭大、坦帕（Tampa）、安克拉治（Anchorage）、羅利達拉姆（Raleigh-Durham）、奧蘭多、華盛頓杜勒斯（Washington Dulles）、堪薩斯市、費城、史波坎（Spokane）與波夕（Boise），以及自舊金山出發至紐華克（Newark），進一步擴大北美航網合作版圖，提供旅客更便利且快速的轉機選擇。

星宇航空翟健華執行長表示，阿拉斯加航空一直都是星宇的重要合作夥伴，隨著雙方合作深化，共掛班號合作航點進入下一階段。這次的擴增不僅讓北美航網更加完整，也大幅提升行程彈性與轉機效率。此外，星宇航空與阿拉斯加航空的會員里程合作，也讓COSMILE會員可以既有里程兌換阿拉斯加的航班，更彈性的規劃旅程。未來，星宇將持續拓展國際版圖，並與更多航空業者簽訂客、貨運聯航協定，共同打造更完整的全球航網。

阿拉斯加航空合作與國際事務（Partnerships & International）總監Alex Judson表示，阿拉斯加航空非常高興能進一步擴大與星宇航空的合作，「將我們更多的航點與星宇航空自台北出發的長程航線緊密連結。透過西雅圖與舊金山的無縫轉機，此次合作拓展將持續強化我們的共同承諾，為跨太平洋旅客提供更多選擇，以及更便利且優質的服務。」

星宇航空目前共飛航29個航點、33條航線，除綿密的亞洲區域航網，版圖亦擴及北美洛杉磯、舊金山、西雅圖及加州安大略。除了與阿拉斯加航空持續深化合作，亦與美國航空進行聯航合作，明年1月15日開闢美國鳳凰城航線後，旅客也能從鳳凰城利用美國航空綿密的內陸航網，轉機抵達更多美洲城市。星宇航空於強化資深航網的同時，將持續透過同業合作，強化在全球航空市場的競爭力，打造完善的北美旅遊體驗。

