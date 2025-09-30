吃大閘蟹季節來啦！苗栗縣優質大閘蟹今起正式上市
時序入秋，吃大閘蟹季節來啦！苗栗縣優質大閘蟹今天舉辦上市發表會，由於今年養成率較去年高約一成，預估有超過4萬隻供應市場，首先開賣的3兩母蟹每隻350元；縣府農業處表示，為了確保每隻大閘蟹的品質與安全，上市前，進行嚴格的藥物殘留及戴奧辛檢驗，通過後才會獲得專屬的雷射防偽蟹環，讓消費者買得安心、吃得放心。
苗栗縣優質大閘蟹產銷協會理事長陳雲湧說，全縣今年放養約35萬隻大閘蟹，受惠於天候因素雨水較多，夜間氣溫較涼爽，降低脫殼死亡率，評估養成率較去年高出一成。他說，今年價格與去年持平，除了電購外，消費者還可至養殖場現買現吃，部分養殖戶有提供代客料理服務，主要以清蒸方式，讓饕客可品嘗到最鮮美的大閘蟹味道。
苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會蟹友鄧良洲也說，去年因天氣太熱，最後一次脫殼期的死亡率較高，養成率只有一成多，讓許多養殖戶都叫苦連天。還好今年的脫殼期雨水較多，晚上到池邊巡視時，都能看到蟹群爬來爬去，養成率明顯較去年好。
縣府農業處表示，民眾想品嚐鮮美的大閘蟹，可選擇信譽良好的電商平台，或親臨苗栗養殖場選購，每隻大閘蟹均附有獨立的QR Code雷射防偽蟹環，方便隨時查詢養殖紀錄，確保來源透明，能吃得安心，更多資訊可上網搜尋 「苗栗優質大閘蟹」，或洽苗栗縣兩大大閘蟹協會。
