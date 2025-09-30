吃大閘蟹季節來啦！苗栗縣優質大閘蟹今起正式上市

時序入秋，吃大閘蟹季節來啦！苗栗縣優質大閘蟹今天舉辦上市發表會，由於今年養成率較去年高約一成，預估有超過4萬隻供應市場，首先開賣的3兩母蟹每隻350元；縣府農業處表示，為了確保每隻大閘蟹的品質與安全，上市前，進行嚴格的藥物殘留及戴奧辛檢驗，通過後才會獲得專屬的雷射防偽蟹環，讓消費者買得安心、吃得放心。

苗栗縣優質大閘蟹產銷協會理事長陳雲湧說，全縣今年放養約35萬隻大閘蟹，受惠於天候因素雨水較多，夜間氣溫較涼爽，降低脫殼死亡率，評估養成率較去年高出一成。他說，今年價格與去年持平，除了電購外，消費者還可至養殖場現買現吃，部分養殖戶有提供代客料理服務，主要以清蒸方式，讓饕客可品嘗到最鮮美的大閘蟹味道。

苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會蟹友鄧良洲也說，去年因天氣太熱，最後一次脫殼期的死亡率較高，養成率只有一成多，讓許多養殖戶都叫苦連天。還好今年的脫殼期雨水較多，晚上到池邊巡視時，都能看到蟹群爬來爬去，養成率明顯較去年好。