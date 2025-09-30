《96分鐘》正式宣告票房突破1.1億 林柏宏與五月天阿信電影院現身掀高潮

華語電影首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》，聯合數位文創共同出品，熱烈上映締造好口碑，票房正式宣告突破1.1億，電影揪心劇情搭配著專屬的音樂歌曲，近來電影熱播也讓歌曲的聆聽度與話題引發影迷們高度搶聽！相映音樂27日特別在信義區舉辦電影特映會與影迷歡聚，電影票一開售就秒殺！

不僅看得精彩，更是聽得過癮！創作女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、Ray黃霆睿專屬電影的歌曲，男主角林柏宏不僅出席宣傳、更破例開口高歌，最令人驚喜的是，擔任電影音樂統籌的五月天阿信竟在電影院無預警現身、接著與法蘭與林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉掀起了整場高潮，也再度為電影做足最佳宣傳、成為最大咖的票房催票震撼彈。

在電影播映前，直接把電影院變成演唱會現場、創作女團「BOOM！怪物星人」先打頭陣演唱形象宣傳曲〈敵手〉炒熱氣氛、緊接Ray黃霆睿傾力演繹〈Don’t Tell Me Who I Am〉、再來則是法蘭登場詮釋〈他們依然愛著〉、最後則是終極彩蛋，法蘭與電影男主角林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉令全場陶醉時，林柏宏表示：「第一次有機會在電影院裡面唱歌，是非常特別的經驗，而且很驚喜能跟法蘭和信哥一起合唱，很緊張但也感覺很熱血。」五月天阿信更是無預警現身，在歌曲後段驚喜合唱，用實際行動力挺華語電影，更是引發全場影迷尖叫，不敢相信這破天荒的演唱組合！

創作女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、Ray黃霆睿獻唱專屬電影歌曲。圖／相映音樂提供

法蘭這次攜手林柏宏共演：「希望在電影敘事之外，歌曲創作的詮釋方式也可以幫助延伸更多情感。」去年看毛片的時候就被劇情打動落淚，分享觀看感觸：「抉擇真的好難，生怕顧此失彼，而且人生裡的選擇，常常都是回不了頭的，結局不可反轉，造成的影響不可逆，只能留下許多個「what if⋯」在接下來的人生裡無限迴蕩。」阿信更是盛讚：「《96分鐘》締造了2025的票房與口碑的雙奇蹟，希望在亞洲所有的城市，都有機會引進上院線，讓大家一起在戲院感受這一部『破億神作』。」歌手們用歌聲齊聚力挺電影、也呼籲大家走進戲院支持《96分鐘》。