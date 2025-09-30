全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還未服務堂數餘額外，當時如以刷卡方式購課者，儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。

全真瑜珈全台擁有多間分店，上周業者才宣布6家分店暫停營業，沒想到今日無預警傳送訊息給會員們，表示將於10月1日辦理歇業解散。

桃園市議員黃瓊慧表示，上周三聽聞全真瑜珈疑似倒閉的消息，就前往全真瑜珈桃園館查訪，當天有許多民眾在樓下議論紛紛。有民眾向她陳情，反映去年業務要會員先繳3年會費說可以更優惠、還可以分期，一直推薦舊會員買更長的會期，有民眾預繳了5萬元沒上幾次課，現在卻宣告倒閉，真的非常惡質，而且6月他們的臉書貼文才聲稱財務結構穩健、結果10月就宣告倒閉，根本把消費者當冤大頭。

黃瓊慧直言，業者突然要會員預繳會費、或是突然介紹很多課程有什麼特別優惠，這些都是倒閉前的警訊，民眾不可不慎，她已請消保官建立受害者和教練的專責窗口，讓受害者有專人能夠詢問後續處理細節和方法，也呼籲業者出面妥善處理退款事宜，20年的聲譽不要就此毀於一旦。

桃園市法務局消保官彭新澍表示，自全真瑜伽9月24日宣布暫停桃園館營業後迄今，桃園市消費者服務中心共收到115件申訴案。

彭新澍說，全真會員可以依據健身中心定型化契約應記載及不得記載事項與健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項規定爭取權益；其中以現金預繳費用者，可向陽信銀行（履約保證機構）申報債權，參與履約保證金額分配及退款。

若以信用卡全部一次支付費用者，可於120天內檢附會員合約、交易紀錄、業者倒閉證明（停止服務聲明）等資料，向發卡銀行申請列為爭議款，退回未使用或未獲服務之費用；會員若以信用卡每月扣款支付費用者，則可盡速聯繫發卡銀行停止後續每月扣款。