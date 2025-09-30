整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

台灣人愛赴日本旅遊熱度不止歇，去（2024）年一整年台人赴日旅次破600萬人次，創史上新高，預估今（2025）年這樣的熱度仍會持續，除了台灣赴日航班持續增開、增航點，飛日本像跑後花園外，日幣近年持續低檔，讓造訪景點、品嘗美食、爆買藥妝、電器、精品，也相對划算，尤其購物行程可以退稅，更推升了旅遊熱度。

不過，日本為了避免觀光客轉賣賺取價差及逃漏稅行為，從2026年11月1日開始，將實施最新免稅制度，取消「店內及時退稅」，改為「先付稅、離境機場退稅」。《聯合新聞網》整理出新制流程，以及行前注意事項，讓你開心赴日本玩的同時，也確保退稅申請順利進行。

文章目錄 現行「店內及時退稅」機制

2026年「機場退稅」新制

赴日前還有哪些注意事項

◆適用對象

．非日本居民（外國觀光客）

．持短期簽證（觀光簽證、停留不超過6個月者）

◆退稅類別與稅率

．一般物品消費稅10%－家電、服裝、雜貨、包包、鐘錶、珠寶等商品，需在同天同家商店消費滿5000日圓以上（未稅）即能免稅，購入後可於日本境內使用，但須於入境日起6個月內攜帶出境。

．消耗品消費稅8%－化妝品、食品、飲料、酒類、健康食品等商品，需在同天同家商店消費滿5000日圓以上（未稅）即能免稅，購入時經過特殊包裝，不得於日本境內使用，須於30日內攜帶出境。

．一般物品＋消耗品－在同天同家商店同時購入一般物品及消耗品，總消費金額達5000日圓以上（未稅）則無須分開計算即能免稅，但會被視同消耗品處理，須於30日內攜帶出境。

．同天同家店免稅商品上限為50萬日圓。

◆哪些店家可以退稅？

．店家有張貼「Tax-Free Shop」或「免稅」標誌的，都可以滿額退稅。

日本店家有張貼「Tax-Free」或「免稅」標誌的，都可以滿額退稅。 路透

◆退稅流程

．結帳時出示正本護照 → 商店檢查入境章並影印或掃描護照 → 填寫退稅申請表格並夾帶退稅單據在護照內 → 拿到免稅價商品或現金／信用卡退稅 → 出境時海關回收護照內退稅單據

◆注意事項

．當日購買當日退稅。

．消耗品特殊包裝不能破壞打開。

◆實施時間

．2026年11月1日起

◆適用對象

．非日本居民（外國觀光客）

．持短期簽證（觀光簽證、停留不超過6個月者）

◆退稅類別與稅率

．取消一般商品與消耗品的分別，同天同家商店購買商品不論種類都可以一起計算免稅金額，消耗品的特殊包裝制度也將一併取消。

．取消同天同家店免稅商品50萬日圓上限。

．購物後須於90天內接受稅關查驗。

◆哪些店家可以退稅？

．店家有張貼「Tax-Free Shop」或「免稅」標誌的，都可以滿額於機場退稅，只不過結帳時金額是含稅計算。

◆退稅流程

．購物時支付全額款項 → 店家提供QRcode（或顯示在收據上）連結到「J-Tax Refund」退稅網站 → 第一次登錄時輸入護照資料、聯絡方式、退款方式等 → 提前抵達機場，讓稅關檢查行李判斷是否可免稅，在KIOSK終端機上刷一下護照，消費稅退還至訪日遊客登記的退款方式（信用卡、銀行帳戶、現金等)。

圖／擷自J-Tax Free System網站

◆注意事項

．購物時支付全額款項，並妥善保存收據及相關文件。

．因應機場退稅，提早3-4小時到達機場，避免拖到登機時間。

．預先填寫Visit Japan Web：於飛機起飛前６小時，透過線上平台填寫入境審查資訊、海關申報與免稅購物等登錄手續，取代傳統紙本表單，入境時出示系統產出的 QR Code，就可節省時間快速入境。

．大阪全面禁止路邊吸菸：大阪市政府為因應關西世界博覽會，宣布自2025年1月27日起全面禁止在市內的路邊吸煙（包含傳統紙菸和加熱是菸品），違規者將處1000日圓（約新台幣205元）罰款。

大阪市政府為因應關西世界博覽會，實施全面禁止在市內的路邊吸煙。圖為關西世博展區內的巨型建築物「大屋頂環」，體現場館「多元而統一」的設計理念。 圖／聯合報系資料照片

．東京澀谷區晚間6點至清晨5點禁止在街頭、公園、車站等公共場所飲酒。

．熊本縣取消IC卡支付：熊本縣5家地方性運輸公司因無力負擔高昂的系統更新費用，宣布不再接受全國性交通電子卡（Suica、PASMO、ICOCA等），因此搭乘公車、電車必須使用現金或是當地專用車票。

．沖繩2026年1月起徵收「宿泊稅」，以住宿費的2%計算。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康