「小店主題講座」聚焦設計、企劃　10/4~5日華山開講

在台灣各地有著一間間的小店，為地方、社區、環境與下一代努力。大企業所觸及不到的人間煙火，由小店帶來改變。永豐基金會支持自立、利人的小店們，透過「小店永豐計劃」為地方帶來力量。「第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air」，將於10月3～5日於華山1914文創產業園區中4A館登場，其中10月4～5日還將舉辦「小店主題講座」，聚焦在設計、企劃兩大主題，歡迎小店經營者、有志創業者、或是有興趣的民眾免費報名聆聽。

第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air，將於10月3～5日在華山1914文創產業園區中4A館登場。圖／永豐基金會提供

永豐基金會在永豐金控的支持下，於2021年12月成立，希望提供一個平台，關注在台灣各角落發生的動人故事。 由基金會發起的「小店永豐計劃」每年皆投入千萬資金支持這些店家，讓他們的體質更健康，有能力持續經營並提高營收，繼續為地方做更多事。

第三屆小店永豐故事展中，10家入選小店將分享他們的階段性成果與過程中的珍貴收穫。除了靜態展出外，現場也期待藉由跨領域的對談交流激盪出更多能量，展覽期間將舉辦兩場小店主題講座。

10月4日13點起，聚焦在「設計」，邀請ADC STUDIO創意總監蔡孟仰與卵形設計暨重本書店負責人葉忠宜。曾任職於4A廣告公司，亦為禮拜文房具、琥泊茶苑、Staff Only Club等品牌主理人的蔡孟仰將分享從一開始為客戶做品牌設計，到自己也開始經營品牌開了店當了店主，這中間經歷了什麼，換位思考的感想；而多次獲得國內外設計獎項肯定，也是重本書店創辦人的葉忠宜則透過各種例子示意，演繹說明設計中的不同層面。

ADC STUDIO創意總監蔡孟仰。圖／蔡孟仰提供 卵形設計暨重本書店負責人葉忠宜。圖／葉忠宜提供

10月5日13點起，則深入探討「企劃」，邀請專案活動策劃人林凱洛與MANO MANO營運兼技術長MIZZY CHEN分享。曾任小島裡文化品牌總監，現為專案活動策劃人與品牌顧問的林凱洛，歷經從市集成為品牌的實驗場，將以企劃思維探索如何藉由參與市集為品牌創造長遠價值；MIZZY CHEN則分享如何用企劃，把甜點轉化為能與顧客產生共鳴的故事，讓品牌帶給更多人美好生活。

專案活動策劃人林凱洛。圖／林凱洛提供 MANO MANO營運兼技術長MIZZY CHEN。圖／MIZZY CHEN提供