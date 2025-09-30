北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園市本土登革熱個案具共同暴露史，研判為一起社區群聚案件，而宜蘭縣個案感染源仍待釐清。今年已累計17例本土登革熱案例。

桃園上周才被公布出現桃園今年首例的本土登革熱案例，經釐清與高雄登革熱疫情無關，但相隔僅短短一周，桃園的本土登革熱疫情，就已被研判為社區群聚案件，疾管署今公布，桃園上周再新增三名本土登革熱案例，分別是首例指標個案的弟弟及鄰居。

疾管署指出，桃園市3名個案發病日介於9月26日至9月27日，其中2名個案為衛生單位擴大採檢主動發現，另1名個案因出現不適症狀就醫通報後採檢確診。宜蘭縣個案發病日為9月17日，因症狀未緩解9月25日就醫收治住院後，採檢送驗確診。

疾管署統計，今年截至9月29日累計17例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市12例、桃園市4例及宜蘭縣1例，無重症及死亡病例。另上周新增7例境外移入病例，分別自越南及柬埔寨各2例、馬爾地夫、馬來西亞及印尼各1例移入，今年累計181例境外移入病例，為近6年同期次高2020年至2024年介於9至218例，多自東南亞國家移入占92%，以印尼56例為多，其次為越南42例、菲律賓24例及泰國20例。

另全球登革熱疫情，於去年為有紀錄以來疫情最嚴重一年，今年迄今累計逾426萬例病例及3005例死亡，主要分布於美洲，以巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；亞洲鄰近國家如孟加拉及中國近期疫情上升，孟加拉、中國、越南、斯里蘭卡及柬埔寨等國病例數亦高於去年同期。

曾淑慧提醒，時序雖已入秋，惟各地氣溫仍偏高，適合病媒蚊生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑。

若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。

有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。