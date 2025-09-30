快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例，其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園市本土登革熱個案具共同暴露史，研判為一起社區群聚案件；宜蘭縣個案感染源待釐清。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例，其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園市本土登革熱個案具共同暴露史，研判為一起社區群聚案件；宜蘭縣個案感染源待釐清。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園市本土登革熱個案具共同暴露史，研判為一起社區群聚案件，而宜蘭縣個案感染源仍待釐清。今年已累計17例本土登革熱案例。

桃園上周才被公布出現桃園今年首例的本土登革熱案例，經釐清與高雄登革熱疫情無關，但相隔僅短短一周，桃園的本土登革熱疫情，就已被研判為社區群聚案件，疾管署今公布，桃園上周再新增三名本土登革熱案例，分別是首例指標個案的弟弟及鄰居。

疾管署指出，桃園市3名個案發病日介於9月26日至9月27日，其中2名個案為衛生單位擴大採檢主動發現，另1名個案因出現不適症狀就醫通報後採檢確診。宜蘭縣個案發病日為9月17日，因症狀未緩解9月25日就醫收治住院後，採檢送驗確診。

疾管署統計，今年截至9月29日累計17例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市12例、桃園市4例及宜蘭縣1例，無重症及死亡病例。另上周新增7例境外移入病例，分別自越南及柬埔寨各2例、馬爾地夫、馬來西亞及印尼各1例移入，今年累計181例境外移入病例，為近6年同期次高2020年至2024年介於9至218例，多自東南亞國家移入占92%，以印尼56例為多，其次為越南42例、菲律賓24例及泰國20例。

另全球登革熱疫情，於去年為有紀錄以來疫情最嚴重一年，今年迄今累計逾426萬例病例及3005例死亡，主要分布於美洲，以巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；亞洲鄰近國家如孟加拉及中國近期疫情上升，孟加拉、中國、越南、斯里蘭卡及柬埔寨等國病例數亦高於去年同期。

曾淑慧提醒，時序雖已入秋，惟各地氣溫仍偏高，適合病媒蚊生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑。

若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。

有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

登革熱

延伸閱讀

本土登革熱增桃園1例 疾管署研判與高雄群聚無關

高雄市增3例境外移入登革熱 籲回國民眾配合防疫

高雄增4例登革熱境外移入 2移工未通報罰管理人

印尼籍移工入境被檢出發燒 台南新增1例登革熱境外移入案例

相關新聞

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

宜蘭今年首例本土登革熱 是往返台北間的通勤族

衛福部疾管署今天公布宜蘭縣今年首例登革熱的本土個案，確診者年約40多歲，是往返宜蘭與台北之間的上班通勤族，9月中旬到過草...

接棒藥師公會理事長 立委林憶君感言：災害頻繁時代將強化藥師地位

藥師公會全聯會前理事長黃金舜任期屆滿，昨天全聯會舉行新任理事長選舉，理監事投票選出現任立委、全聯會秘書長林憶君接任理事長...

疑社區群聚！桃園本土登革熱再+3 累積4例啟動區級應變

桃園市繼上周出現今年首例本土登革熱，市府衛生局今公布，桃園區再新增3例本土登革熱確診，其中2名個案為衛生所擴大採檢主動發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。