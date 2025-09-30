快訊

衛福部10月新制 血癌肺癌等10新藥納健保給付

中央社／ 台北30日電
衛福部公布多項10月新制。聯合報系資料照片
衛福部公布多項10月新制。聯合報系資料照片

公費流感疫苗10月開打，衛生福利部還有多項惠民新制，其中10款新藥健保將新增暫予支付，或擴大適用對象，受益對象有血癌、肺癌、幼年型慢性關節炎等，超過2000人受惠。

衛生福利部中央健康保險署今天說明，10月起暫予支付含amivantamab成分藥品，受益對象是與carboplatin及pemetrexed併用於帶有EGFR exon20插入突變的局部晚期，或轉移性非小細胞肺癌成人病人第一線治療。

健保署表示，臨床試驗顯示，使用這款藥物的無惡化存活及客觀反應率皆較現行治療化療的療效明確；針對治療人數，預估第1年至第5年約99至144人，預估藥費約新台幣3.19億元至4.63億元。

另外，針對FLT3-ITD突變陽性的急性骨髓性白血病（AML）成人病人，健保署表示，10月起暫予支付含成分藥品Vanflyta F.C. Tablets，共2項目藥品，預估第1年至第5年治療人數約88人至123人，預估藥費約0.34億元至1.25億元。

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，這次10月健保給付新制同樣也有乳癌新藥，健保署說明，這次公告修訂含 sacituzumab govitecan成分藥品，如Trodelvy給付規定，受益對象是患有無法切除的局部晚期或轉移性的荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌成年病人。

健保署表示，試驗結果顯示，這款藥品相較化療組具有較長的無惡化存活期中位數，且荷爾蒙受體陽性乳癌病人具臨床用藥需求急迫性，盼接軌國際治療指引，新制預估治療人數為第1年至第5年約761至686人，預估藥費約8.65億元至7.79億元。

除了癌症新藥以外，10月起健保給付新制也提供13歲以上且體重40公斤以上陣發性夜間血紅素尿症（PNH）病人臨床用藥新選擇，公告暫予支付含crovalimab成分藥品，為治療PNH的新成分罕藥，以皮下注射給藥，預估40至64人受惠，預估藥費約3.34億至4.64億元。

針對中高風險骨髓纖維化合併中至重度貧血，且不適用JAK抑制劑與幹細胞移植的成年病人，健保自10月起給付含momelotinib成分藥品，健保署說明，依據第3期臨床試驗證實可減少病人對輸血的依賴，預估263至457人受惠，預估藥費約2.48億元至4.30億元。

對2歲以上具有活動性多關節幼年型慢性關節炎病人，健保10月起給付含tofacitinib成分藥品，健保署表示，目前健保給付治療兒童特發性關節炎多為注射劑，盼增加口服錠劑選項，可減緩排斥針劑的病人或家庭壓力及焦慮，預估13至26人受惠，挹注藥費約363萬元至719萬元。

相關新聞

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

宜蘭今年首例本土登革熱 是往返台北間的通勤族

衛福部疾管署今天公布宜蘭縣今年首例登革熱的本土個案，確診者年約40多歲，是往返宜蘭與台北之間的上班通勤族，9月中旬到過草...

接棒藥師公會理事長 立委林憶君感言：災害頻繁時代將強化藥師地位

藥師公會全聯會前理事長黃金舜任期屆滿，昨天全聯會舉行新任理事長選舉，理監事投票選出現任立委、全聯會秘書長林憶君接任理事長...

疑社區群聚！桃園本土登革熱再+3 累積4例啟動區級應變

桃園市繼上周出現今年首例本土登革熱，市府衛生局今公布，桃園區再新增3例本土登革熱確診，其中2名個案為衛生所擴大採檢主動發...

