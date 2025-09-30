快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，因此10月1日起將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打需2周後才有抵抗力，9月處於疫苗防護力空窗期。圖為疫情示意圖。本報資料照片
近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，因此10月1日起將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打需2周後才有抵抗力，9月處於疫苗防護力空窗期。圖為疫情示意圖。本報資料照片

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打需2周後才有抵抗力，9月處於疫苗防護力空窗期。藥師指出，9月開始許多民眾在藥局詢問，是否有流感快篩可買，但衛福部尚未核准家用流感快篩，只能請民眾就醫時快篩，但憂心此舉反而增加群聚風險。

基層藥師協會理事長沈采穎說，去年某家流感家用快篩廠商，向食藥署遞件申請醫療器材許可證，但基層醫師以民眾在家測試可能「測不準」為由反對，審查無疾而終，至今歷時一年半未獲核發，第一線觀察，許多民眾出現相關症狀至藥局買藥時，會詢問是否有家用流感快篩可用，想知道自己是否已得流感，以她診所為例，9月已有近20位民眾詢問，她只能請民眾至基層診所掛號快篩。

沈采穎說，新冠疫情期間，民眾都在家裡自行使用新冠家用快篩採檢，全台至少採檢過3千支家用新冠快篩，使用經驗如此多，為何外界會認為民眾不會使用快篩？且家用快篩已獲美國食藥局核准，也有國家開放民眾使用六合一、三合一家用快篩，呼籲政府加速核准，否則民眾一旦出現症狀，必須在診所掛號才能快篩，不僅增加健保支出，也讓民眾群聚感染風險增加。

去年流感升溫期間，民眾湧入各大醫院急診室就醫，一度釀成急診壅塞疑慮。台大醫院急診醫學部主任張維典指出，目前該院急診雖仍擁擠，但觀察並非流感疫情導致，如民眾有出現類流感症狀，醫師還是會基於謹慎，檢驗是否感染流感，因應衛福部提請疫情升溫，院方會持續觀察院內病人感染流感情況，也呼籲民眾在疫苗開打後，可盡快接種疫苗。

張維典表示，民眾如出現呼吸道症狀、全身肌肉痠痛、倦怠等症狀，或不明原因發燒時，都建議要想到可能是流感導致，如校園發生群聚感染，或工作場所多位同事輪流出現呼吸道症狀等，也要提高警覺，如發現周遭感染流感或有呼吸道症狀民眾增加，建議可盡量配戴口罩，也要多洗手。

張維點建議，民眾不必任何症狀都跑急診，多數流感症狀可在基層診所處理，流感雖有心肌炎等重症案例，但個案數量相對較少，建議民眾除非就醫後，症狀一直沒有改善，或一開始症狀就非常嚴重，才建議到醫院或急診就醫。

流感疫苗

延伸閱讀

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來

醫師示警今年抗病毒藥劑抗藥性高 疾管署最新回應「這藥物」高於去年

報導指流感抗病毒藥出現抗藥性 疾管署：影響有限

全班3分之2中流感！醫示警現為「防疫尷尬期」：恐重複感染

相關新聞

流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打...

北部登革熱疫情延燒 桃園增3例群聚、宜蘭爆首例染疫者…感染源待釐清

衛福部疾管署今公布上周新增4例本土登革熱病例，包含桃園市3例、宜蘭縣1例。其中其中桃園市3例個案與今年9月25日公布桃園...

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈今宣布破產，明起全面歇業，其中，桃園館申訴案從上周末的48件暴增到115件，消保官表示，消費者除可向業者請求退還...

宜蘭今年首例本土登革熱 是往返台北間的通勤族

衛福部疾管署今天公布宜蘭縣今年首例登革熱的本土個案，確診者年約40多歲，是往返宜蘭與台北之間的上班通勤族，9月中旬到過草...

接棒藥師公會理事長 立委林憶君感言：災害頻繁時代將強化藥師地位

藥師公會全聯會前理事長黃金舜任期屆滿，昨天全聯會舉行新任理事長選舉，理監事投票選出現任立委、全聯會秘書長林憶君接任理事長...

疑社區群聚！桃園本土登革熱再+3 累積4例啟動區級應變

桃園市繼上周出現今年首例本土登革熱，市府衛生局今公布，桃園區再新增3例本土登革熱確診，其中2名個案為衛生所擴大採檢主動發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。