流感「疫苗空窗期」來臨 台大醫籲分級醫療、藥師促核准家用流感快篩

近期流感升溫，衛福部長石崇良日前指出，今年流感疫情將提前迎來高峰，10月起，將同時開放公費流感疫苗及抗病毒藥物。疫苗施打需2周後才有抵抗力，9月處於疫苗防護力空窗期。藥師指出，9月開始許多民眾在藥局詢問，是否有流感快篩可買，但衛福部尚未核准家用流感快篩，只能請民眾就醫時快篩，但憂心此舉反而增加群聚風險。

基層藥師協會理事長沈采穎說，去年某家流感家用快篩廠商，向食藥署遞件申請醫療器材許可證，但基層醫師以民眾在家測試可能「測不準」為由反對，審查無疾而終，至今歷時一年半未獲核發，第一線觀察，許多民眾出現相關症狀至藥局買藥時，會詢問是否有家用流感快篩可用，想知道自己是否已得流感，以她診所為例，9月已有近20位民眾詢問，她只能請民眾至基層診所掛號快篩。

沈采穎說，新冠疫情期間，民眾都在家裡自行使用新冠家用快篩採檢，全台至少採檢過3千支家用新冠快篩，使用經驗如此多，為何外界會認為民眾不會使用快篩？且家用快篩已獲美國食藥局核准，也有國家開放民眾使用六合一、三合一家用快篩，呼籲政府加速核准，否則民眾一旦出現症狀，必須在診所掛號才能快篩，不僅增加健保支出，也讓民眾群聚感染風險增加。

去年流感升溫期間，民眾湧入各大醫院急診室就醫，一度釀成急診壅塞疑慮。台大醫院急診醫學部主任張維典指出，目前該院急診雖仍擁擠，但觀察並非流感疫情導致，如民眾有出現類流感症狀，醫師還是會基於謹慎，檢驗是否感染流感，因應衛福部提請疫情升溫，院方會持續觀察院內病人感染流感情況，也呼籲民眾在疫苗開打後，可盡快接種疫苗。

張維典表示，民眾如出現呼吸道症狀、全身肌肉痠痛、倦怠等症狀，或不明原因發燒時，都建議要想到可能是流感導致，如校園發生群聚感染，或工作場所多位同事輪流出現呼吸道症狀等，也要提高警覺，如發現周遭感染流感或有呼吸道症狀民眾增加，建議可盡量配戴口罩，也要多洗手。

張維點建議，民眾不必任何症狀都跑急診，多數流感症狀可在基層診所處理，流感雖有心肌炎等重症案例，但個案數量相對較少，建議民眾除非就醫後，症狀一直沒有改善，或一開始症狀就非常嚴重，才建議到醫院或急診就醫。