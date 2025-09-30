人間國寶傅明光司阜告別式 李遠：11月成立全國傳統匠師工會

人間國寶瓦作匠師傅明光司阜於9月16日辭世，享壽86歲，今天舉行公祭儀式。文化部長李遠、客委會副主委邱星崴、新竹縣長楊文科到場獻花致敬，並分別頒贈總統褒揚令、旌揚狀及褒揚狀，表彰並追思傅明光司阜對文化資產保存修復、傳統匠藝傳承的卓越貢獻。

李遠指出，傅司阜在獲得行政院文化獎後決定要成立「全國傳統匠師工會」照顧全體匠師，將於11月落實，文化部會全力支持，保障文資工作者的地位和尊嚴，讓傳統建築技術傳承下去。邱星崴說，客家傳統瓦作技術在傅司阜的手藝中，傅司阜辭世客委會十分不捨。

楊文科表示，傅明光司阜16歲起向傳統司阜林阿坤學習土水，20歲正式出師，傳承客家傳統瓦作技術七十年如一日，用他的雙手，從伙房、廟宇到古蹟修復，技藝精湛。尤其司阜的瓦作技藝遵循古法，以不鋪設防水毯為特色，強調排水與通風，運用純熟技術打造會呼吸的建築。

最令人敬佩的是，傅司阜即使年歲已高，仍不辭辛勞參與傳習計畫，親自爬上屋頂手把手指導年輕匠師，把「謹砌細鋪」的工法細心傳承。

文化局長朱淑敏表示，傅司阜曾參與新竹縣多處文化資產修復，包括金廣福公館、姜氏家廟、慈天宮、新埔劉家祠、張氏家廟、大山背樂善堂、竹北汾陽堂等多處古蹟與歷史建築，對竹縣文化資產保存貢獻卓著。