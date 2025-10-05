馬國女孩探險發現新人生! 不斷把自己推向極限 透過空中環找到自己 展現絕佳的力與美!

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人 閃耀新家園》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午3點首播《我們一家人 閃耀新家園》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人 閃耀新家園》專題，記得準時收看!

圖／內政部移民署 提供

來自東京熊谷守朗的故事，他是台日混血，因為留學、愛上台灣，如今已在台灣生活十年了。他將從小熱愛的日本家常咖哩變成事業，在台北開設東京咖哩專賣店，用香濃滋味傳遞對家鄉的思念與溫度。他曾經回日本生活，卻捨不得台灣的人情味，才決定再回台灣創業，除了一手好廚藝外，熊谷守朗還是日式踢拳跟泰拳教練，閒暇時候，他最愛跑台灣夜市，研究各地美食小吃，而且味蕾越來越台灣化，臭豆腐他也能吃得津津有味。

圖／內政部移民署 提供

馬來西亞的韻律體操選手林宜璇，從小就有深厚的底子、學會和身體對話、長大也讓她在空中瑜珈找到熱情，大學畢業後、林宜璇在台灣定居、開班授課，因為會講多國語言、這樣的優勢，讓她在瑜珈教學上、能夠打破文化藩籬，而台灣最吸引她的、是多元又迷人的自然風景，從體驗原住民文化到挑戰SUP海上活動、潛水、再到登山，每一次冒險都讓她與這片土地，產生更深的連結。

圖／內政部移民署 提供

新住民來台生活、一開始總是不容易、「努力賺錢，翻轉人生」、二十年來、一直是來自中國廣東陳等英的目標。她從開麵包車販售麵包起家，看準苗栗山城商機，轉型投入觀光產業，和先生徐志銘一起開民宿、當農夫種起番茄跟草莓，陳等英憑藉自己的努力、開啟斜槓模式，還擔任鄰長回饋社會。

圖／內政部移民署 提供

桃園是全台最多移工的地方，桃園火車站周邊，有「東南亞一條街」，想要了解各國文化，可以透過在地的「走讀活動」，就像一秒飛到東南亞，這裡還有全台第一間「東南亞書店」，透過「文化廚房」認識各國料理，裡頭的專業講師杜金歡，從越南來台20年，立志要成為台灣與東南亞的文化橋樑。

