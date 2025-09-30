燒燙傷病人最怕感染 基隆長庚：研究植皮最佳時機「穩定後11天之內」

皮膚是人體最大的器官，具保護身體、調節體溫和抵抗感染等功能。台灣的燒燙傷意外頻傳，輕者表皮受傷，嚴重者可能導致全身性敗血症，視傷口評估清創、植皮，促使傷口癒合。基隆長庚醫院發現，植皮手術應在患者病情穩定後盡早進行，建議在病情「穩定後11天之內」，可減少最多的併發症風險。

國內每年約有17萬人次的燒燙傷病患，其中僅有不到1萬人需要住院，但卻占了大量的住院天數以及健保的費用。在目前的燒燙傷治療準則中，最佳的植皮時機一直未有定論，基隆長庚藉由跨科合作及國際大數據外傷資料庫支持，進行大規模研究，建議在燒燙傷後11天內進行植皮手術是最佳的時機。

基隆長庚整形外科兼外傷中心副主任王思翰表示，燒傷後期的重建手術可幫助患者縮短復健期程，提升生活品質。植皮手術到底該什麼時候進行？過去研究多著重於植皮的風險因子評估，例如糖尿病、老年人、抽菸、酗酒等預後較差的風險因子，這些都可能造成病患植皮時機的延後。

另外，對於大面積燒燙傷的病患，常常需要住院超過1、2個月，住院期間的清創及植皮手術的時間點尚無共識，且國外的研究亦有多種說法，沒有良好的證據支持。王思翰指出，基隆長庚整形外科和林口長庚外傷急症外科合作，運用美國外傷資料庫的資料進行大數據研究，希望找出最佳時間點。

研究過程共計蒐集2萬754位燒燙傷病患，並篩選出其中進行植皮手術的853位病患，深入分析軀幹燒燙傷病患的植皮時機與預後之關聯性，目標在提供尚未定論的植皮手術最佳時機，並提供國際性的可信數據及研究。

研究結果發現，容易產生植皮相關併發症，如表淺或深部手術部位感染、移植失敗的病患，其受傷至植皮的平均時間間隔明顯較長（17天vs.11天，P<0.001），其中合併糖尿病的患者風險顯著提高（OR = 2.790, P=0.010）。而研究中亦探討出較大的年齡（57.1vs.40.9歲，P<0.001）、較大的燒燙傷體表面積以及糖尿病患（16.9%vs.8.0%，P=0.014）為燒燙傷病患的死亡風險因子。

針對病患住院天數的部份，王思翰說，研究中利用邏輯式迴歸的研究方法發現，延遲植皮的時間與住院天數呈正相關的趨勢，但與植皮之後的住院天數無顯著關聯，表示早期手術可縮短整體住院時間。

根據研究的結果，王思翰建議，植皮手術應在燒燙傷患者病情穩定後盡早進行，可減少其相關併發症，包括移植失敗與手術部位感染。「在燒燙傷後11天內」進行植皮手術是最佳的時機，也可為加速傷口癒合並減少住院天數。