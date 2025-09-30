快訊

燒燙傷病人最怕感染 基隆長庚：研究植皮最佳時機「穩定後11天之內」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
基隆長庚整形外科兼外傷中心副主任王思翰（左）與其研究團隊林口長庚醫院外傷急症外科主治醫師傅志遠（右）在整形外科醫學會年會共同擔任座長。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚整形外科兼外傷中心副主任王思翰（左）與其研究團隊林口長庚醫院外傷急症外科主治醫師傅志遠（右）在整形外科醫學會年會共同擔任座長。圖／基隆長庚醫院提供

皮膚是人體最大的器官，具保護身體、調節體溫和抵抗感染等功能。台灣的燒燙傷意外頻傳，輕者表皮受傷，嚴重者可能導致全身性敗血症，視傷口評估清創、植皮，促使傷口癒合。基隆長庚醫院發現，植皮手術應在患者病情穩定後盡早進行，建議在病情「穩定後11天之內」，可減少最多的併發症風險。

國內每年約有17萬人次的燒燙傷病患，其中僅有不到1萬人需要住院，但卻占了大量的住院天數以及健保的費用。在目前的燒燙傷治療準則中，最佳的植皮時機一直未有定論，基隆長庚藉由跨科合作及國際大數據外傷資料庫支持，進行大規模研究，建議在燒燙傷後11天內進行植皮手術是最佳的時機。

基隆長庚整形外科兼外傷中心副主任王思翰表示，燒傷後期的重建手術可幫助患者縮短復健期程，提升生活品質。植皮手術到底該什麼時候進行？過去研究多著重於植皮的風險因子評估，例如糖尿病、老年人、抽菸、酗酒等預後較差的風險因子，這些都可能造成病患植皮時機的延後。

另外，對於大面積燒燙傷的病患，常常需要住院超過1、2個月，住院期間的清創及植皮手術的時間點尚無共識，且國外的研究亦有多種說法，沒有良好的證據支持。王思翰指出，基隆長庚整形外科和林口長庚外傷急症外科合作，運用美國外傷資料庫的資料進行大數據研究，希望找出最佳時間點。

研究過程共計蒐集2萬754位燒燙傷病患，並篩選出其中進行植皮手術的853位病患，深入分析軀幹燒燙傷病患的植皮時機與預後之關聯性，目標在提供尚未定論的植皮手術最佳時機，並提供國際性的可信數據及研究。

研究結果發現，容易產生植皮相關併發症，如表淺或深部手術部位感染、移植失敗的病患，其受傷至植皮的平均時間間隔明顯較長（17天vs.11天，P<0.001），其中合併糖尿病的患者風險顯著提高（OR = 2.790, P=0.010）。而研究中亦探討出較大的年齡（57.1vs.40.9歲，P<0.001）、較大的燒燙傷體表面積以及糖尿病患（16.9%vs.8.0%，P=0.014）為燒燙傷病患的死亡風險因子。

針對病患住院天數的部份，王思翰說，研究中利用邏輯式迴歸的研究方法發現，延遲植皮的時間與住院天數呈正相關的趨勢，但與植皮之後的住院天數無顯著關聯，表示早期手術可縮短整體住院時間。

根據研究的結果，王思翰建議，植皮手術應在燒燙傷患者病情穩定後盡早進行，可減少其相關併發症，包括移植失敗與手術部位感染。「在燒燙傷後11天內」進行植皮手術是最佳的時機，也可為加速傷口癒合並減少住院天數。

這項研究已發表在2024年8月全世界外科領域權威之一的「國際外科學期刊」（5International Journal of Surgery），為臨床上改善燒燙傷患者的處置流程，提供了更有價值的參考。王思翰強調，期待藉由後續研究的累積，能建立更具一致性與可執行性的國際臨床指引。

基隆長庚整形外科兼外傷中心副主任王思翰致力於為灼傷患者提供更好的治療。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚整形外科兼外傷中心副主任王思翰致力於為灼傷患者提供更好的治療。圖／基隆長庚醫院提供

