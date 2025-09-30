聽新聞
0:00 / 0:00
全真瑜珈破產明起停業 北市勞動局：未接獲業者通報大量解雇
全真瑜珈健身今宣布破產，明起全面歇業。北市勞動局目前未接獲業者通報大量解僱，但繼6月發現遲付薪資違反勞基法開罰2萬元，近期三度接獲勞工申訴，將再勞檢，若屬實，可裁罰最高100萬元。
勞動局表示，全真瑜珈因有未給付工資情事，勞動局6月2日檢查發現違反勞動基準法第22條第2項規定遲付勞工薪資，已於7月31日處罰鍰2萬元，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。
勞動局說，近期9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元罰鍰。
勞動局指出，雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，也應符合法定程序，切勿積欠工資等費用。全真瑜珈截至7月的投保人數約500人左右；該公司因結束營運而歇業，勞工可向勞動局申請做歇業事實認定，經勞動局認定歇業事實後，勞工可就未給付工資、資遣費或退休金部分，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。
勞動局提到，勞工如果與雇主發生勞資爭議，勞工可以向勞動局申請勞資爭議調解，解決紛爭，勞動局將排定調解日期，由調解人調解；如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，比法院更快解決紛爭，勞工也可直接向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言