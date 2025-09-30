快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

全真瑜珈宣布破產 北市勞動局：九月接3申訴未發薪

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

傳出「TRUE YOGA」全真瑜珈宣布破產，10月1日起全面歇業。台北市政府勞動局表示，截至今年7月止，全真瑜珈投保人數大約有500人左右。9月以來已接到三次勞工申訴未給付工資，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。

勞動局強調，雇主如有結束營運等情事，應遵守法定程序辦理，並確保勞工權益不受影響。另外，勞工如果與雇主發生勞資爭議，勞工可以向勞動局申請勞資爭議調解，解決紛爭，勞動局將排定調解日期，由調解人進行調解。如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，比法院更快解決紛爭，或是勞工也可直接向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。

全真瑜珈因有未給付工資情事，勞動局指出，在6月2日實施檢查，發現違反勞動基準法第22條第2項規定，遲付勞工薪資，已於7月31日處罰鍰新臺幣2萬元，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。近期勞動局於9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。

另，針對全真瑜珈因結束營運而歇業，勞工可向勞動局申請做歇業事實認定，經勞動局認定歇業事實後，勞工可就未給付工資、資遣費退休金部分，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。勞動局呼籲，雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，亦應符合法定程序，切勿積欠工資等費用。

瑜珈 資遣費 退休金

延伸閱讀

全真瑜珈健身宣布停業 北市籲會員申請爭議款賠付

健身房退費魔咒又來了？全真瑜珈「宣布破產10/1全面歇業」會員崩潰洗版：怎麼退費

北市：把外籍看護當跑腿案件增加中 雇主恐被罰

全真瑜珈消費爭議破7百件…法務局：會費2億先信託 避免挪用

相關新聞

徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，今在達仁鄉土坂天主堂辦告別彌撒，衛生福利部追頒專業獎章、台東縣...

飯後脹氣、肚子悶痛吃胃藥都沒效？醫示警4症狀快就醫：嚴重可能敗血症

容易吃飽後胃痛、吃飽胃脹氣？小心，可能是「膽結石」惹禍！台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，膽囊炎患者有 80 ％ 是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，

全真瑜珈破產明起停業 北市勞動局：未接獲業者通報大量解雇

全真瑜珈健身今宣布破產，明起全面歇業。北市勞動局目前未接獲業者通報大量解僱，但繼6月發現遲付薪資違反勞基法開罰2萬元，近...

全真瑜伽宣布破產停業 北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件...

勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發...

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

新北YouBike騎乘人次即將突破3億，市長侯友宜今表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底累積創下3億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。