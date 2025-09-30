全真瑜珈宣布破產 北市勞動局：九月接3申訴未發薪

傳出「TRUE YOGA」全真瑜珈宣布破產，10月1日起全面歇業。台北市政府勞動局表示，截至今年7月止，全真瑜珈投保人數大約有500人左右。9月以來已接到三次勞工申訴未給付工資，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。

勞動局強調，雇主如有結束營運等情事，應遵守法定程序辦理，並確保勞工權益不受影響。另外，勞工如果與雇主發生勞資爭議，勞工可以向勞動局申請勞資爭議調解，解決紛爭，勞動局將排定調解日期，由調解人進行調解。如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，比法院更快解決紛爭，或是勞工也可直接向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。

全真瑜珈因有未給付工資情事，勞動局指出，在6月2日實施檢查，發現違反勞動基準法第22條第2項規定，遲付勞工薪資，已於7月31日處罰鍰新臺幣2萬元，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。近期勞動局於9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。

另，針對全真瑜珈因結束營運而歇業，勞工可向勞動局申請做歇業事實認定，經勞動局認定歇業事實後，勞工可就未給付工資、資遣費或退休金部分，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。勞動局呼籲，雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，亦應符合法定程序，切勿積欠工資等費用。