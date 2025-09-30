快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

乳癌篩檢年齡下修至40歲 她慶幸乖乖定檢、56歲那年揪出罹一期乳癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
61歲的林小姐，沒有不良習慣，45歲開始乳癌篩檢，在第6次檢查出早期乳癌，慶幸發現得早，10月完成療程，恢復健康。記者廖靜清／攝影
61歲的林小姐，沒有不良習慣，45歲開始乳癌篩檢，在第6次檢查出早期乳癌，慶幸發現得早，10月完成療程，恢復健康。記者廖靜清／攝影

61歲的林小姐於56歲被診斷為第一期乳癌，她說，能被早期診斷，全歸功政府提供的公費乳癌篩檢，她自從45歲符合資格後，每兩年都會乖乖做檢查，當初被診斷罹癌，內心非常害怕，但也因為發現得早，馬上接受治療，讓病情能即時控制。今年起，乳癌公費篩檢年齡從原本的45歲下修至40歲，據統計目前已達104萬人完成篩檢。

女性乳癌的發生人數有上升趨勢，台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，原因與女性荷爾蒙、環境因素有關。經期、生育、哺乳都會影響雌激素的分泌，過高的雌激素會刺激乳腺細胞增生，增加細胞突變風險。而後天的環境荷爾蒙也會干擾內分泌系統，再加上菸酒、肥胖、壓力等因素，造成乳癌人數增加。

國健署今年起，擴大乳房X光攝影檢查補助，篩檢對象從原本45歲至未滿70歲、及40至44歲具家族史婦女，擴大至40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費乳癌篩檢。今年1月截至9月中旬，乳癌篩檢人數已首度突破100萬人，創下新高紀錄，較去年同期增加33.57%，惠及更多女性。

國健署長沈靜芬表示，乳癌是女性癌症發生率第一名、死亡率第二名，其預防方式除了改善生活習慣，定期檢查也能達到有效防治。乳房X光攝影是目前國際上最具醫學實證的篩檢工具，能偵測乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，及早發現可以提早治療的存活率。

「107-111年新發乳癌存活率」數據資料顯示，乳癌早期（第0+1期）的5年存活率近100%，晚期（第4期）的5年存活率不到4成。我國乳癌篩檢服務自民國93年起，推動政策實施後持續成長，經篩檢確診早期癌症者占61.9%，晚期個案占9.1%。非由篩檢確診早期癌症者占35.4%，晚期個案占26.5%。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，每2年提供1次乳房攝影之大規模族群篩檢，可顯著降低晚期乳癌發生率30%及乳癌死亡率41%。篩檢年齡放寬到40歲至74歲女性，民國39年至74年次的女性都可以參加，今年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已達104萬人，顯示年輕女性對健康意識日益提高。

林莉茹呼籲，除了定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，例如異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢、皮膚出現橘皮、潰爛等也應盡速就醫。日常生活要遠離菸酒等致癌因子，並注意均衡飲食、養成健康生活型態，皆是預防乳癌的關鍵。

今年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已首度突破100萬人。記者廖靜清／攝影
今年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已首度突破100萬人。記者廖靜清／攝影

乳癌 癌症

延伸閱讀

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

乳癌化療引神經病變 經顱磁刺激助緩解麻痛

台康生乳癌生物相似藥上市後變更製劑廠申請 獲歐洲EMA核准

相關新聞

徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，今在達仁鄉土坂天主堂辦告別彌撒，衛生福利部追頒專業獎章、台東縣...

飯後脹氣、肚子悶痛吃胃藥都沒效？醫示警4症狀快就醫：嚴重可能敗血症

容易吃飽後胃痛、吃飽胃脹氣？小心，可能是「膽結石」惹禍！台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，膽囊炎患者有 80 ％ 是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，

全真瑜珈破產明起停業 北市勞動局：未接獲業者通報大量解雇

全真瑜珈健身今宣布破產，明起全面歇業。北市勞動局目前未接獲業者通報大量解僱，但繼6月發現遲付薪資違反勞基法開罰2萬元，近...

全真瑜伽宣布破產停業 北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件...

勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發...

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

新北YouBike騎乘人次即將突破3億，市長侯友宜今表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底累積創下3億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。