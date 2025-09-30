乳癌篩檢年齡下修至40歲 她慶幸乖乖定檢、56歲那年揪出罹一期乳癌

61歲的林小姐於56歲被診斷為第一期乳癌，她說，能被早期診斷，全歸功政府提供的公費乳癌篩檢，她自從45歲符合資格後，每兩年都會乖乖做檢查，當初被診斷罹癌，內心非常害怕，但也因為發現得早，馬上接受治療，讓病情能即時控制。今年起，乳癌公費篩檢年齡從原本的45歲下修至40歲，據統計目前已達104萬人完成篩檢。

女性乳癌的發生人數有上升趨勢，台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，原因與女性荷爾蒙、環境因素有關。經期、生育、哺乳都會影響雌激素的分泌，過高的雌激素會刺激乳腺細胞增生，增加細胞突變風險。而後天的環境荷爾蒙也會干擾內分泌系統，再加上菸酒、肥胖、壓力等因素，造成乳癌人數增加。

國健署今年起，擴大乳房X光攝影檢查補助，篩檢對象從原本45歲至未滿70歲、及40至44歲具家族史婦女，擴大至40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費乳癌篩檢。今年1月截至9月中旬，乳癌篩檢人數已首度突破100萬人，創下新高紀錄，較去年同期增加33.57%，惠及更多女性。

國健署長沈靜芬表示，乳癌是女性癌症發生率第一名、死亡率第二名，其預防方式除了改善生活習慣，定期檢查也能達到有效防治。乳房X光攝影是目前國際上最具醫學實證的篩檢工具，能偵測乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，及早發現可以提早治療的存活率。

「107-111年新發乳癌存活率」數據資料顯示，乳癌早期（第0+1期）的5年存活率近100%，晚期（第4期）的5年存活率不到4成。我國乳癌篩檢服務自民國93年起，推動政策實施後持續成長，經篩檢確診早期癌症者占61.9%，晚期個案占9.1%。非由篩檢確診早期癌症者占35.4%，晚期個案占26.5%。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，每2年提供1次乳房攝影之大規模族群篩檢，可顯著降低晚期乳癌發生率30%及乳癌死亡率41%。篩檢年齡放寬到40歲至74歲女性，民國39年至74年次的女性都可以參加，今年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已達104萬人，顯示年輕女性對健康意識日益提高。