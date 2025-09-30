快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

全真瑜伽宣布破產停業 北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
9月26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會，全真公司高層也出席。圖／北市法務局提供
9月26日會議由北市體育局主政，會同勞動局及雙北與行政院消保處消保官共同與會，全真公司高層也出席。圖／北市法務局提供

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件申訴案；當初以信用卡支付價金者，可向發卡銀行申請爭議帳，市府已請陽信銀行後天前公告信託專戶受益人退款相關程序。

業者在官網公告，近年受到疫情衝擊與整體經濟環境惡化，公司營運長期虧損，已超出所能承擔範圍。即便全體團隊竭盡全力維持，公司仍無法扭轉困境；經慎重評估，不得不沉痛宣布自10月1日起停止營運，並將依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。

公告也指出，全真瑜珈健身對所有會員與合作廠商致歉，後續債務清理及會員權益事宜，會依相關法令及主管機關規定辦理，並使會員能盡速取回信託款項；會積極尋求相關方案，減少對員工、會員及廠商的衝擊。

法務局今說明，北市府於9月26日行政調查會議中，已要求陽信銀行暫緩移轉合計2億1200萬元信託財產給全真公司，避免信託資金遭不當挪用；北市今年1月至9月30日上午受理1085件申訴案，期間9月24日至9月30日則有971件。

北市主任消保官林傳健指出，全真公司已在官網上公告於10月1日停止營業，依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，視為業者同意其受益權歸屬消費者，請全真公司立即提供會員編號、賸餘未使用期數等會員資料明細給陽信銀行，並請陽信銀行在官網公告消費者的申請程序及所應備具資料。

林傳健建議，消費者除可向業者請求退還未服務堂數餘額，當時如以刷卡方式購課者則儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，民眾如以現金方式購課，可向法院聲請核發支付命令。

他也指出，陽信銀行後續將公告信託專戶受益人退款程序，消費者可持全真健身契約等相關資料依陽信銀行後續公告進行申報，經核對屬信託專戶內的款項將由陽信銀行退還，非屬信託專戶內的款項則由全真公司處理退款事宜。

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。圖／取自臉書粉專「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」
新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。圖／取自臉書粉專「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」

延伸閱讀

全真瑜珈健身宣布停業 北市籲會員申請爭議款賠付

亞洲廉航為獲利苦苦掙扎 捷星虧損2,300萬美元停業

公館圓環9/29起改正交路口 北市府籲依新標誌行駛

獨／高雄愛仁醫院公告10月停業整頓 衛生局揭背後原因

相關新聞

徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，今在達仁鄉土坂天主堂辦告別彌撒，衛生福利部追頒專業獎章、台東縣...

飯後脹氣、肚子悶痛吃胃藥都沒效？醫示警4症狀快就醫：嚴重可能敗血症

容易吃飽後胃痛、吃飽胃脹氣？小心，可能是「膽結石」惹禍！台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，膽囊炎患者有 80 ％ 是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，

全真瑜珈破產明起停業 北市勞動局：未接獲業者通報大量解雇

全真瑜珈健身今宣布破產，明起全面歇業。北市勞動局目前未接獲業者通報大量解僱，但繼6月發現遲付薪資違反勞基法開罰2萬元，近...

全真瑜伽宣布破產停業 北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件...

勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發...

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

新北YouBike騎乘人次即將突破3億，市長侯友宜今表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底累積創下3億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。