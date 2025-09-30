快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

中市秋節前稽查食品 2業者外包裝標示不符規定受罰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府食品藥物安全處最近針對「月餅及其餡料製造業」、「燒烤餐飲業」及「應景食品販售業」啟動中秋專案稽查。圖／台中市政府提供
台中市政府食品藥物安全處最近針對「月餅及其餡料製造業」、「燒烤餐飲業」及「應景食品販售業」啟動中秋專案稽查。圖／台中市政府提供

台中市政府食品藥物安全處最近針對「月餅及其餡料製造業」、「燒烤餐飲業」及「應景食品販售業」啟動中秋專案稽查，雖74件檢驗產品全數合格，但西區有2家伴手禮業者因外包裝標示不符規定，分別裁處新台幣3萬元，並立即要求回收改正。

食安處說，在標示查核部分檢視54件產品，發現西區一業者蔓越莓、無籽葡萄、黑糖檸檬，有效日期以貼紙標示，未直接印刷於包裝上，另一業者蛋捲產品，營養標示字體小於2毫米，且成分未依含量多寡排序。兩間業者皆違反食品安全衛生管理法第22條第1項，已各裁罰3萬元並完成回收。

此次「應景食品販售業」專案抽驗50件月餅、肉品、蔬果、海鮮及其他食品，檢驗防腐劑、乙型受體素、蘇丹色素及農藥殘留，結果全數合格。另查核「月餅及餡料製造業」6家及「知名燒烤餐飲業」30家，抽驗24件產品，檢驗防腐劑、食品微生物等項目，也全數合格。還同時逐一檢視業者是否符合食品良好衛生規範（GHP）、業者登錄、產品責任險及來源文件保存等規定，結果也均符合。

食安處提醒，食品標示是消費者了解產品的重要依據，完整包裝食品應標示品名、成分、食品添加物、營養標示、製造或進口商資料、有效日期與保存條件等，且須清楚、正確並符合法規。若未依規定標示，可依食安法第47條裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下。

台中市西區一業者蔓越莓、無籽葡萄、黑糖檸檬產品，有效日期以貼紙標示，未直接印刷於包裝上，因此違規受裁罰。圖／台中市政府提供
台中市西區一業者蔓越莓、無籽葡萄、黑糖檸檬產品，有效日期以貼紙標示，未直接印刷於包裝上，因此違規受裁罰。圖／台中市政府提供

月餅 食安

延伸閱讀

台中中秋食安稽查 2伴手禮業者標示不實各罰3萬元

自行車道石岡旅客服務中心如廢墟？中市觀旅局：將再委外

助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援

中市綠議員助理遭推擠要求道歉 藍籲遵循議場規定

相關新聞

徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，今在達仁鄉土坂天主堂辦告別彌撒，衛生福利部追頒專業獎章、台東縣...

飯後脹氣、肚子悶痛吃胃藥都沒效？醫示警4症狀快就醫：嚴重可能敗血症

容易吃飽後胃痛、吃飽胃脹氣？小心，可能是「膽結石」惹禍！台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，膽囊炎患者有 80 ％ 是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，

全真瑜伽宣布破產停業 北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件...

勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發...

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

新北YouBike騎乘人次即將突破3億，市長侯友宜今表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底累積創下3億...

網傳「越早睡越早死」 醫闢謠：3睡眠習慣才會增罹癌、死亡率

「越早睡越早死」，這種說法是正確的嗎？精神科醫師楊聰財發文，澄清此謠言並非真實，但睡眠不足、睡眠太多和晚餐後太早睡都可能增加死亡率，提醒民眾每日睡眠時間應控制在6至8小時，且吃完晚餐後等2到3小時以後再入睡，才能保護身體的健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。