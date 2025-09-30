中市秋節前稽查食品 2業者外包裝標示不符規定受罰
台中市政府食品藥物安全處最近針對「月餅及其餡料製造業」、「燒烤餐飲業」及「應景食品販售業」啟動中秋專案稽查，雖74件檢驗產品全數合格，但西區有2家伴手禮業者因外包裝標示不符規定，分別裁處新台幣3萬元，並立即要求回收改正。
食安處說，在標示查核部分檢視54件產品，發現西區一業者蔓越莓、無籽葡萄、黑糖檸檬，有效日期以貼紙標示，未直接印刷於包裝上，另一業者蛋捲產品，營養標示字體小於2毫米，且成分未依含量多寡排序。兩間業者皆違反食品安全衛生管理法第22條第1項，已各裁罰3萬元並完成回收。
此次「應景食品販售業」專案抽驗50件月餅、肉品、蔬果、海鮮及其他食品，檢驗防腐劑、乙型受體素、蘇丹色素及農藥殘留，結果全數合格。另查核「月餅及餡料製造業」6家及「知名燒烤餐飲業」30家，抽驗24件產品，檢驗防腐劑、食品微生物等項目，也全數合格。還同時逐一檢視業者是否符合食品良好衛生規範（GHP）、業者登錄、產品責任險及來源文件保存等規定，結果也均符合。
食安處提醒，食品標示是消費者了解產品的重要依據，完整包裝食品應標示品名、成分、食品添加物、營養標示、製造或進口商資料、有效日期與保存條件等，且須清楚、正確並符合法規。若未依規定標示，可依食安法第47條裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下。
